Sierpniowe dane gospodarcze lepsze od prognoz

Sierpniowy zestaw danych (produkcja przemysłowa, budownictwo, handel) okazał się lepszy od prognoz, co oznacza wzrost szans, że w III kw. 2023 r. gospodarka uniknie trzeciego z rzędu spadku PKB w ujęciu rocznym - oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego. Jednocześnie jednak podtrzymują prognozę wzrostu PKB o 0,4 proc. r/r w całym 2023 r.

„Spodziewamy się, że III kw. 2023 może być punktem zwrotnym w polskiej gospodarce. Wreszcie dźwiga się konsumpcja prywatna, która ma być motorem ożywienia koniunktury. Sierpniowy zestaw danych (produkcja przemysłowa, budownictwo, handel) okazał się lepszy od naszych prognoz. Tym samym rośnie szansa, że w III kw. 2023 gospodarka uniknie trzeciego z rzędu spadku PKB w ujęciu rocznym. W całym roku wzrost będzie jednak niski (ok. 0,4 proc.)” - napisali analitycy banku w komentarzu do danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) o sprzedaży detalicznej i wynikach sektora budowlanego.

GUS podał dziś, że sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła o 2,7 proc. r/r w sierpniu 2023 r. Czytaj więcej: Sprzedaż detaliczna spada, ale wolniej

„Sprzedaż detaliczna towarów spadła w sierpniu o 2,7 proc. r/r (ING: -4,1 proc.; konsensus: -3,8 proc.), po spadku o 4 proc. w lipcu. Odczyt był wyraźnie lepszy od oczekiwań naszych i rynku. Płytszy niż przed miesiącem spadek sprzedaży był związany z dobrami codziennej potrzeby. Skala spadku sprzedaży żywności oraz paliw była wyraźnie niższa niż w lipcu. Wspomniane kategorie odpowiadają za ok. 40 proc. sprzedaży detalicznej ogółem. W dalszym ciągu dwucyfrowe spadki obserwujemy w przypadku zakupów dóbr trwałego użytku (meble, RTV, AGD). Dane odsezonowane wskazują na wzrost sprzedaży o 1,3 proc. m/m. Dane z handlu sugerują także dalszy spadek presji na wzrost cen towarów, chociaż tempo dezinflacji hamuje. Implikowany deflator sprzedaży detalicznej obniżył się w sierpniu do 6 proc. r/r z 6,4 proc. r/r w lipcu” - napisał ING w komentarzu.

Według ekonomistów banku oczekiwany dalszy spadek inflacji będzie sprzyjał systematycznej odbudowie realnych dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych.

GUS poinformował dziś również, że produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła o 3,5 proc. r/r w sierpniu br.

GUS podał, że liczba pozwoleń na budowę mieszkań spadła o 7,5 proc. r/r w sierpniu, liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrosła o 39,4 proc. r/r, zaś liczba mieszkań oddanych do użytku spadła o 2 proc. r/r.

„Poprawie wyników sektora budowlanego w sierpniu towarzyszył imponujący wzrost liczby mieszkań których budowę rozpoczęto (o 39,4 proc. r/r), jednakże przy spadkach liczby mieszkań oddanych do użytku (-2 proc. r/r) oraz spadku liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia (-7,5 proc. r/r). W ujęciu skumulowanym od początku roku wyraźne spadki odnotowano jednak we wszystkich trzech kategoriach, odpowiednio -19,5 proc. r/r, -0,2 proc. i -29,8 proc.. Sierpień był miesiącem ożywienia w branży budowlanej. Można to wiązać z uruchomieniem rządowego programu ‘Bezpieczny kredyt 2 proc.’, co prawdopodobnie wcześniej wstrzymywało niektóre projekty. Również oczekiwania na obniżki stóp procentowych NBP, które zmaterializowały się nawet w większej od oczekiwań skali we wrześniu, były wsparciem dla koniunktury w sektorze budowlanym. Rośnie popyt na kredyt i zdolność kredytowa potencjalnych kredytobiorców. W efekcie branża budowlana spodziewa się wzmożonego popytu na mieszkania” - napisali w komentarzu ekonomiści banku.