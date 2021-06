Welconomy o pandemii, zielonym ładzie i podatkach

Ludzie świata polityki, biznesu, nauki i kultury znów zjechali do Torunia, by dyskutować o gospodarce. W dniach 21-22 czerwca odbyła się już 28. edycja Welconomy Forum in Toruń. Jednym z głównych tematów był wpływ pandemii na zmiany gospodarczo-społeczne w kraju i na świecie.

Sesję inauguracyjną poświęcono wpływowi pandemii na zmiany gospodarczo-społeczne w kraju i na świecie. Jej moderatorem był eksprezes Polskiej Akademii Nauk, prof. Michał Kleiber, a jako eksperci wystąpili m.in. szef Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Małgorzata Oleszczuk, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński.

Z kolei Sesję Plenarną dotyczącą Zielonego Ładu koordynował wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartłomiej Pawlak. Zielony Ład jako zagadnienie wpływające na wszystkie rodzaje aktywności gospodarczej, społecznej i kulturalnej został także omówiony szerzej podczas panelu „W zielone gramy”, który moderowała przewodnicząca Sejmiku Kujawsko- Pomorskiego Elżbieta Piniewska. W panelu wzięli udział między innymi: Jacek Bogusławski – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, dr Alina Skorb-Gała - kierownik Wydziału ESG Energa z Grupy ORLEN, Małgorzata Waszak-Klepka – Przewodnicząca Sejmiku Wielkopolskiego.

Jak w minionych latach osobny blok przeznaczono dyskusji na temat współpracy z zagranicą. Forum gościło między innymi przedstawicieli dyplomacji oraz przedsiębiorców zagranicznych. Odbyła się także debata kilku urzędujących obecnie wojewodów na temat działań administracji rządowej w regionach podczas walki z pandemią. Debatę poprowadził wojewoda kujawsko - pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Tematyka XXVIII Welconomy jest na tyle różnorodna, że z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku, poglądów czy branży, którą reprezentuje – przekonuje Jacek Janiszewski, organizator Welconomy Forum in Toruń.

W tym roku dużo miejsca poświęcono także tematyce podatkowej. Uczestnicy panelu Jak zmaksymalizować podatkowe wpływy budżetowe nie blokując rozwoju gospodarczego w Polsce? Czy to możliwe? Czy potrzebne są zmiany systemowe? zastanawiali się, co może zrobić rząd, aby zwiększyć wpływy budżetowe i jednocześnie nie blokować rozwoju biznesu i nie nakładać nowych podatków. Eksperci zidentyfikowali kilka obszarów w podatkach bezpośrednich i pośrednich, którym należy się przyjrzeć. W podatku CIT występują zbyt duże różnice w wysokości deklarowanego podatku pomiędzy firmami o prawie identycznym profilu działalności i podobnych udziałach rynkowych. Dotyczy to głównie branży handlowej i tytoniowej. Konieczne jest więc zintensyfikowanie działań KAS w celu sprawdzenia dlaczego np. w branży tytoniowej firma z 30 proc. udziałem w rynku płaci 70 proc. całego CIT branży zaś pozostałe, które mają 70 proc. udział w rynku płaca tego CIT tylko 30 proc. Kolejnym z podatków, gdzie bez potrzeby podwyższania stawek można znacząco podnieść wpływy budżetowe jest akcyza. Zdaniem wiceprzewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Tadeusza Cymańskiego o podatkach należy mówić adekwatnie „ile masz procent alkoholu w napitku, tyle płacisz”. Według niego „obecny system naliczania akcyzy preferuje piwo”, co jest niesprawiedliwe i niewłaściwe. Politycy zapowiedzieli podczas spotkania wspólne prace sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Finansów Publicznych w zakresie uporządkowania systemu naliczania akcyzy na alkohol w Polsce.

Tradycyjnie podczas uroczystości wręczono wyróżnienia związane z forum. Nagrodę im. prof. Stefana Mellera otrzymała dr Beata Kaczmarek-Szczepańska z Wydziału Chemii UMK za wynalezienie kosmetyku do pielęgnacji skóry po zmianach nowotworowych. Ambasadorami Welconomy zostały prezes ZUS prof.dr.hab. Gertruda Uścińska, Małgorzata Oleszczuk- prezes PARP oraz Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski. Szmaragdem Welconomy wyróżniono prof. dr hab. nauk medycznych Henryka Skarżyńskiego, dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach.

Współorganizatorami Forum byli: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Województwo Kujawsko- Pomorskie, Polski Fundusz Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polregio sp. z o.o., Energa z Grupy ORLEN, Kapsch Telematic Services sp. z o.o., Gmina Miasta Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Żabka Polska sp. z o.o., Huawei Polska sp. z o.o.

