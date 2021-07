Szpetne fotoradary będą demontować … ponad 2 lata!

Głównym elementem zaleceń pokontrolnych konserwatora jest zalecenie przeprowadzenia gruntownych prac remontowo-konserwatorskich oraz demontaż fotoradarów ingerujących w ławy kamienne w terminie do 1 grudnia 2023 r. - poinformował rzecznik ZDM Jakub Dybalski odnosząc się do sprawy fotoradarów na warszawskim moście Poniatowskiego.

Na początku czerwca mazowiecki konserwator zabytków przeprowadził kontrolę na moście Poniatowskiego.

Ze względu na umiejscowienie fotoradarów ingerujące w strukturę ław kamiennych (w obrębie siedzisk), zaleca się demontaż tych fotoradarów i zastosowanie urządzeń odpowiadających za odcinkowy pomiar prędkości - przekazał PAP prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Do zaleceń odniósł się Zarząd Dróg Miejskich, który potwierdził, że dostał raport pokontrolny konserwatora dotyczący m.in demontażu dwóch fotoradarów ustawionych w niszach kamiennych na zabytkowym moście.

To zbieżne z tym, co mówiliśmy od samego początku, że fotoradary to urządzenia tymczasowe, do momentu gruntownej przebudowy płyty mostu, gdy bezpieczeństwo będzie można osiągnąć innymi sposobami- przekazał Jakub Dybalski.