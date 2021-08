Chińska gospodarka zmrozi rynki? "Jest niezrównoważona i niestabilna"

Miedź na giełdzie metali w Londynie słabo rozpoczyna tydzień - po publikacji PMI w przemyśle Chin. Metal w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniany niżej o 0,3 proc. wobec 9.728,00 USD za tonę, notowanych na zakończenie poprzedniej sesji - podają maklerzy.

Na Comex w Nowym Jorku miedź zyskuje jednak 0,33 proc. do 4,4975 USD za funt.

Inwestorów zaniepokoiły słabsze dane PMI z chińskiego przemysłu.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w lipcu 50,3 pkt. wobec 51,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniu Caixin Media i Markit Economics. Analitycy spodziewali się 51,0 pkt.

Najwyżsi chińscy urzędnicy przyznali, że ożywienie w chińskiej gospodarce jest „niezrównoważone i niestabilne”, podczas obrad w piątek chińskiego Biura Politycznego - podaje „China Daily”.

Niepewność związana z gospodarką Chin zwiększa ryzyka dla globalnej gospodarki i dla perspektyw zapotrzebowania na surowce. Do tego kraj ten zmaga się ze wzrostem zachorowań na koronawirusa, co może skutkować koniecznością ograniczeń m.in. w przemieszczaniu się, a to może przełożyć się na słabszy popyt.

Na zakończenie poprzedniej sesji na LME miedź staniała o 96 USD do 9.728,00 USD za tonę.

Czytaj też: Kradną i tną na części! To ulubione auta złodziei

PAP Biznes/kp