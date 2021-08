Szkocja. Zamiana funta na euro zniechęca do niepodległości

Poparcie dla niepodległości Szkocji znacząco spada, jeśli po wystąpieniu ze Zjednoczonego Królestwa miałaby ona zrezygnować z funta szterlinga i przyjąć euro - wynika z sondażu opublikowanego przez „The Sunday Telegraph”.

Gdyby nowe referendum odbyło się teraz, przeciw niepodległości zagłosowałoby 47 proc. badanych, 44 proc. poparłoby secesję, a pozostałe 9 proc. nie wie, po której stronie by się opowiedziało - pokazuje przeprowadzone w dniach 4-5 sierpnia badanie firmy Redfield & Wilton Strategies.

Ale na stosunek Szkotów do ewentualnej niepodległości znacząco wpływa kwestia, jakiej waluty miałby kraj używać. 39 proc. pytanych odpowiedziało, że gdyby Szkocja miała porzucić funta i przyjąć euro, sprawiłoby to, że byliby mniej skłonni do zagłosowania za niepodległością, przy czym 19 proc. to ankietowani, którzy popierają secesję.