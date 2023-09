Fed elektryzuje rynki! Jaką podejmie decyzję ws. stóp?

Niewątpliwie jednym z najbardziej oczekiwanych w najbliższym czasie wydarzeń jest posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Od decyzji bankierów centralnych za oceanem w znacznym stopniu zależeć będą dalsze nastroje i koniunktura na rynkach – zarówno akcyjnym, jak i walutowym.

Decyzję o poziomie stóp procentowych w USA poznamy już w środę o godz. 20:00. To kluczowy moment dla inwestorów – szczególnie, że od kilku tygodni mamy do czynienia z korektą na rynkach akcji, po której wielu oczekiwałoby odreagowania spadków w końcówce roku.

W scenariusz powrotu do wzrostów na światowych giełdach z pewnością wpisywałaby się bardziej gołębia retoryka amerykańskiej Rezerwy Federalnej. O tym, że bank centralny USA zacznie ciąć stopy mówi się również od wielu miesięcy – sugerując jednocześnie, że zbyt wysoki koszt pieniądza może w końcu przytłoczyć gospodarkę i zepchnąć ją w kierunku recesji.

Na razie przeszkodą na drodze do luzowania polityki pieniężnej był zbyt wysoki poziom inflacji w stosunku do celu założonego przez Fed (na poziomie 2 proc.) - przy bardzo silnym dotąd rynku pracy, a także mocnych wahaniach cen na rynku surowcowym (w ostatnim czasie szczególnie drożała baryłka ropy naftowej, do poziomu ponad 90 dol., przy spadku zapasów tego surowca).

Obawy więc pozostają, a wielu obserwatorów oczekuje pauzy w decyzjach Fed na najbliższym, środowym posiedzeniu. Tym samym koszt pieniądza utrzymałby się na poziomie 5,25 proc., przy wskaźniku cen towarów i usług notowanym w Stanach Zjednoczonych na poziomie 3,3 proc.

Nie brakuje jednak też i głosów, że w związku ze wspomnianymi już zwyżkami na rynku ropy naftowej i gazu ziemnego, w II połowie roku możemy być jeszcze świadkami kolejnej podwyżki stóp za oceanem (na posiedzeniu listopadowym). Na potwierdzenie tego scenariusza mamy choćby obecne umocnienie się dolara amerykańskiego, czy wzrost rentowności obligacji skarbowych.

Krzysztof Pączkowski

Czytaj też: Ile warte są nieruchomości mieszkaniowe w Polsce? Raport NBP

Czytaj też: Mocny wzrost cen ropy wpłynie na inflację? Opinia ekspertów