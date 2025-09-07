Zimny prysznic kończy sielankę Tuska i Domańskiego

Wystarczyło tylko niecałe dwa lata rządów fachowców Tuska i realizacja związanych z tym budżetów, a także ogłoszenie projektu tego trzeciego na 2026 rok, żeby jedna z trzech największych agencji ratingowych zaczęła sygnalizować poważne niebezpieczeństwa, jeżeli chodzi o stan finansów publicznych – wskazuje ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

W ostatni piątek późnym wieczorem agencja Fitch opublikowała długoterminowy rating Polski i o ile on sam nie został obniżony (w dalszym ciągu to A-), to perspektywę wiarygodności kredytowej agencja ze stabilnej obniżyła do negatywnej – przypomina dr Zbigniew Kuźmiuk na portalu wPolityce.pl

Fitch to jedna z agencji ratingowych tzw. wielkiej trójki (Fitch, Moody’s i S&P), które między innymi przygotowują i publikują ratingi dotyczące sytuacji gospodarczej i finansowej poszczególnych krajów, najczęściej 2 razy w ciągu roku (na wiosnę i jesienią). Ich oceny wiarygodności kredytowej poszczególnych państw bierze pod uwagę cały świat finansów, banki, fundusze, różnego rodzaju inwestorzy, którzy obsługują potrzeby pożyczkowe poszczególnych krajów - pisze poseł PiS.

Koniec sielanki Tuska i Domańskiego

Obniżenie perspektywy wiarygodności kredytowej polski ze stabilnej do negatywnej przez agencję Fitch nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, już bowiem podczas ratingu wiosennego (w marcu), agencja bardzo mocno podkreślała ryzyka, które mogą się materializować w związku z coraz luźniejszą polityką fiskalną rządu Tuska i ogromnymi deficytami budżetowymi w 2024 roku (211 mld zł) i tym prognozowanym na 2025 rok w wysokości 289 mld zł. Teraz zastrzeżenia Fitch są jeszcze poważniejsze - wskazuje dr Zbigniew Kuźmiuk.

Wystarczyło tylko niecałe dwa lata rządów fachowców Tuska i realizacja związanych z tym budżetów, a także ogłoszenie projektu tego trzeciego na 2026 rok, żeby jedna z trzech największych agencji ratingowych zaczęła sygnalizować poważne niebezpieczeństwa, jeżeli chodzi o stan finansów publicznych.

Skończyła się w ten sposób także sielanka Tuska i Domańskiego, którym się wydawało, że można dalej nie pilnować dochodów budżetowych i w związku z tym uchwalać budżety z deficytami, których wysokość przyprawiała o zawrót głowy – podsumowuje autor komentarza.

»» Cały komentarz o zmianach w ratingu Polski czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Agencja Fitch kończy sielankę Tuska i Domańskiego. Wydawało im się, że można dalej nie pilnować dochodów budżetowych

Oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dziura budżetu głęboka na 400 mld zł? To możliwe

Obajtek: w dwa lata zaorali krajową gospodarkę

Brakuje rąk do pracy? Ściągnijmy do kraju… Polaków!

»»Reparacje wojenne od Niemiec: straty Polski to 10 bilionów euro! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!