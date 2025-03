Rośnie niepewność na rynkach akcji

Tendencje spadkowe na amerykańskich indeksach giełdowych obserwujemy od początku bieżącego roku. Główny indeks amerykański S&P 500 zniżkował od początku roku ponad 5 proc., zaś indeks wysokich technologii Nasdaq spadł o 7,94 proc. Warto się zastanowić co nas może czekać na rynkach akcji w tym roku. Jakiej koniunktury się spodziewać? Myślę, że kluczowe są tu czynniki geopolityczne – wskazuje prof. UEP dr hab. Eryk Łon.

Zmiana trendu wzrostowego na spadkowy od początku roku na rynkach akcji

Prezydent Donald Trump w jednym z ostatnich swoich wywiadów telewizyjnych odpowiadając na pytania o gospodarkę stwierdził, iż nie wyklucza wystąpienia recesji w gospodarce amerykańskiej. Wypowiedź ta spotkała się z dużą nerwowością inwestorów giełdowych, którzy mocno wyprzedawali akcje spółek nowojorskich. Akcje „Wspaniałej Siódemki”, czyli firm technologicznych, w skład której wchodzą Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia oraz Tesla mocno potaniały. Również akcje spółki kontrolowanej przez amerykańskiego prezydenta Trump Media and Technology Group Corp. zniżkowały od początku roku do chwili obecnej (13 marca 2025 r.) o 41,61 proc., zaś akcje spółki Tesla której właścicielem jest główny doradca prezydenta USA, Elon Musk zniżkowały o 41,09 proc.

Co ciekawe tendencje spadkowe na amerykańskich indeksach giełdowych obserwujemy od początku bieżącego roku. Główny indeks amerykański S&P 500 zniżkował od początku roku ponad 5 proc., zaś indeks wysokich technologii Nasdaq spadł o 7,94 proc. Niepokojący jest spadek indeksu małych amerykańskich spółek Russell 2000 o 9,87 proc. Wielu inwestorów lokujących kapitał w akcje małych spółek czuje się mocno rozczarowanych tak mocną przeceną akcji tych spółek w tak krótkim czasie i niepokoi się o perspektywy gospodarki amerykańskiej w tym roku.

Niepewność sytuacji odnośnie polityki celnej USA

To co niepokoi inwestorów to ostre spory między USA a jego głównymi partnerami gospodarczymi odnośnie ceł. Donald Trump wprowadza wysokie cła na produkty importowane z takich krajów jak: Kanada, Meksyk, Chiny oraz kraje europejskie. Niektóre kraje zapowiadają działania odwetowe względem USA. Napięcia te nie sprzyjają rynkom akcji.

Również decydenci z amerykańskiego banku centralnego (Fed) są bardzo wstrzemięźliwi co do dalszych decyzji monetarnych. Prezes Fed, Jerome Powell w swoich wypowiedziach publicznych zapowiada, że amerykański bank centralny potrzebuje więcej czasu, aby dostosować politykę monetarną do aktualnej sytuacji gospodarczej. Na razie Fed prawdopodobnie wstrzyma się z dalszymi obniżkami stóp procentowych. Część decydentów monetarnych obawia się, że tak gwałtowna zwyżka ceł na produkty importowane do USA może pobudzić presję inflacyjną w ich kraju. Najbliższe posiedzenie decyzyjne Fed odbędzie się we środę 17 marca bieżącego roku.

Dolar amerykański słabnie do innych walut

Warto zauważyć, że mamy obecnie do czynienia z zaskakującą sytuacją. Zazwyczaj gdy dokonywały się silne spadki na giełdach to towarzyszyło temu umocnienie dolara amerykańskiego do innych walut. Tym razem silnym spadkom na giełdach towarzyszy silne osłabienie dolara amerykańskiego do twardych walut takich jak np.: jen, funt, frank szwajcarski czy euro.

Z jednej strony zauważa się, że osłabienie dolara amerykańskiego do walut innych krajów jest świadomym i celowym działaniem administracji USA. Prezydent Donald Trump chce poprawić konkurencyjność amerykańskiego sektora przemysłowego zorientowanego na eksport.

Z drugiej strony wspomniana agresywna polityka celna forsowana przez D. Trumpa wywołuje silne spory między sąsiadami USA oraz krajami europejskimi i azjatyckimi. Obniża to zaufanie do dolara amerykańskiego między partnerami gospodarczymi. Co ciekawe niektóre kraje np. kraje BRICS nie wykluczają nawet odejścia od dolara w rozliczeniach międzynarodowych. Może to dodatkowo wywierać presję na osłabienie dolara w relacji do innych walut krajów dojrzałych i wschodzących.

Zwyżka akcji spółek zbrojeniowych

Co ciekawe w całym tym zamieszaniu i turbulencjach na rynkach akcji branżą, która może okazać się wygraną jest branża zbrojeniowa. Od początku obecnego roku widzimy silną zwyżkę kursów akcji np. niemieckiego Rheinmetall aż o 84 proc. Silnie zwyżkują też akcje brytyjskiego BAE Systems, francuskiego Thales oraz norweskiego koncernu Kongsberg Gruppen.

Silną zwyżkę kursów akcji możemy także zauważyć w przypadku polskich spółek związanych z branżą zbrojeniową. Warto tu wymienić akcje spółek Lubawy oraz Protektora. Akcje pierwszej spółki zanotowały zwyżkę kursów od początku roku o 85,13 proc., a drugiej spółki aż o 133,72 proc. Lubawa to spółka, która produkuje dla polskiej armii kamizelki kuloodporne, zaś Protektor to producent obuwia ochronnego, wojskowego oraz specjalistycznego dla służb ratowniczych i policji.

Warto zauważyć, iż silnie rosną też kursy akcji innych polskich spółek, których działalność można powiązać ze zbrojeniami. Taką spółką jest np. KGHM (wzrost kursu o 15,3 proc.). Spółka ta zyskuje na wzroście notowań miedzi, która jest potrzebna do realizacji wielu elementów uzbrojenia, więc popyt na nią rośnie. Natomiast inna ważna polska spółka jak JSW (wzrost kursu o 33,03 proc.) produkuje węgiel koksowy i koks, czyli paliwo dla hut. Im większa produkcja sprzętu zbrojeniowego, tym więcej jest potrzeba stali i innych metali, więc popyt na koks siłą rzeczy rośnie.

Kluczowe czynniki geopolityczne

Warto się zastanowić co nas może czekać na rynkach akcji w tym roku. Jakiej koniunktury się spodziewać? Myślę, że kluczowe są tu czynniki geopolityczne. Mam na myśli toczące się rozmowy z inicjatywy USA nad zakończeniem wojny między Ukrainą a Rosją. Scenariusz pozytywny dla rynków akcji miałby szansę się zrealizować gdyby doprowadzono do zakończenia walk zbrojnych na Ukrainie. Wówczas byłaby szansa na uspokojenie nastrojów inwestorów i odbicie indeksów giełdowych po mocnej przecenie od początku obecnego roku.

Jeżeli zaś rozmowy pokojowe zakończą się fiaskiem to zwiększy się prawdopodobieństwo pogłębienia dalszych spadków indeksów giełdowych.

Prof. UEP dr hab. Eryk Łon

