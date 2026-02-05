KSeF nie działa. Amatorszczyzna ekipy Tuska

Pod koniec stycznia na sali sejmowej wiceminister finansów Marcin Łoboda, odpowiedzialny za Krajową Administrację Skarbową, zapewniał, że przed wejście w życie z dniem 1 lutego Krajowego Systemu e-Faktur, wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Już 2 lutego okazało się jednak, że jest inaczej, nastąpiła awaria innej rządowej platformy czyli ePUAP, która oferuje usługę Profilu Zaufanego, a ten z kolei jest darmowym „kluczem” do systemu KseF – pisze dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl.

Po prostu wiele firm, szczególnie tych mniejszych, chciało zalogować się w tym systemie i go przetestować, a cześć z nich chciała zobaczyć swoje faktury zakupowe, które wystawiają od 1 lutego tylko duże firmy. Po paru godzinach awarii Profil Zaufany zaczął działać, ale już we wtorek okazało się, że nie można z niego korzystać i w związku z tym dostanie się do systemu KSeF, znowu było niemożliwe – alarmuje Zbigniew Kuźmiuk na wPolityce.pl.

Czy system zatka się 1 kwietnia?

Przez najbliższe 2 miesiące faktury w tym systemie jest zobowiązana wystawiać grupa ponad 6 tysięcy przedsiębiorców (ci z obrotami powyżej 200 mln zł), ale już od 1 kwietnia będzie to grupa około 1,4 mln przedsiębiorców, więc bezkolizyjny dostęp do systemu KSeF jest sprawą kluczową. Ba, z dnia na dzień będzie przyrastała grupa przedsiębiorców, którzy będą chcieli zobaczyć i potwierdzić swoje faktury zakupowe, a apogeum tego zainteresowania nastąpi już pod koniec tego miesiąca.

Poważna ingerencja w działalność gospodarczą

Duża część przedsiębiorców zgłasza także inne poważne zastrzeżenia do systemu e-fakturowania, uważają bowiem, że jest on poważną ingerencją w ich prywatność i prowadzoną działalność gospodarczą. Składają oni do urzędów skarbowych wnioski o wyłączenie z systemu KSeF na podstawie art. 51 ust.2 Konstytucji RP, który brzmi „władze publiczne nie mogę pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach, niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym”.

W konsekwencji w połowie stycznia zaledwie 800 tys podatników podatku VAT na 2,7 mln zobowiązanych, a więc tylko około 30 proc. zalogowało się w systemie, a certyfikaty umożliwiające integracje systemów finansowo- księgowych z KSeF pobrało tylko około 200 tys przedsiębiorców (a więc zaledwie 7 proc.).

Sposób wprowadzania systemu KSeF przez rząd Tuska jest potwierdzeniem modus operandi tej ekipy od momentu przejęcia władzy w grudniu 2023 roku, miażdżąca krytyka poprzedników, liczne audyty, z których nic nie wynika i realizacja przedsięwzięcia po swojemu, a w konsekwencji poważne problemy, w tym przypadku wręcz zagrożenie dla dużej części obrotu gospodarczego.

Wprowadzanie systemu KSeF w zasadzie bez możliwości jego testowania na dużą skalę (ustawa weszła we wrześniu, a rozporządzenia wykonawcze dopiero w grudniu), skutkuje taką sytuacją jak w pierwszych dniach lutego, a to z kolei grozi poważnymi kłopotami, szczególnie dla małych firm.

»» Cały komentarz o KSeF czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Mimo zapewnień ministra finansów o pełnej gotowości systemu KSeF, awaria goni awarię

