Rok 2026: koniec „Dzikiego Zachodu” kryptowalut

Po trudnym początku 2026 roku rynek kryptowalut wchodzi w fazę, która może zadecydować o jego przyszłości na całe dekady. Z perspektywy makroekonomicznej i regulacyjnej coraz wyraźniej widać, że sektor przechodzi z etapu korekty do fazy pełnej, instytucjonalnej adopcji.

Patrząc na pierwszy kwartał 2026 roku, widzimy proces znany z wcześniejszych cykli: rynek wychodzi z bolesnej korekty i przygotowuje się do kolejnej fazy wzrostowej. Tym razem różnica jest zasadnicza — fundamentem nie są emocje inwestorów detalicznych, lecz twarde dane makroekonomiczne oraz decyzje największych instytucji finansowych. Rok 2026 wygląda jak moment, w którym „ściśnięta sprężyna” może w końcu wybić.

Kluczowym czynnikiem nie jest dziś halving, lecz globalny cykl zadłużenia i nadchodząca fala płynności. Jak wskazuje Raoul Pal, światowy system finansowy może w ciągu najbliższych 12 miesięcy potrzebować iniekcji rzędu nawet 8 bilionów dolarów. Historycznie Bitcoin był aktywem najsilniej reagującym na wzrost podaży pieniądza — to właśnie w takich warunkach wchodził w fazy dynamicznych, niemal pionowych wzrostów.

Równolegle obserwujemy bezprecedensowy zwrot na poziomie państwowym. Deklaracja Sekretarza Skarbu USA, Scotta Bessenta, ogłoszona w Davos, o włączeniu przejętych Bitcoinów do federalnej rezerwy aktywów cyfrowych oznacza fundamentalną zmianę podejścia. Stany Zjednoczone przestają być sprzedawcą, a stają się akumulatorem BTC. To sygnał, który legitymizuje Bitcoina jako aktywo klasy państwowej i zmusza inne banki centralne do reakcji — w praktyce zbliżając go do statusu cyfrowego odpowiednika złota.

Trzecim elementem układanki jest klarowność regulacyjna. Projekt ustawy Market Structure Bill, planowany do uchwalenia w połowie 2026 roku, ma przekazać nadzór nad tzw. cyfrowymi towarami do CFTC. Oznacza to zdjęcie z Bitcoina i Ethereum ryzyka uznania ich za niezarejestrowane papiery wartościowe. Dla instytucjonalnego kapitału jest to warunek konieczny, by wejść na rynek na dużą skalę.

Choć Bitcoin pozostaje fundamentem rynku, coraz wyraźniej widać rosnącą rolę Ethereum. To właśnie ETH staje się technologicznym kręgosłupem tokenizacji aktywów. Potwierdzają to dane: fundusze Ethereum Spot ETF odnotowały w styczniu 2026 roku napływy netto na poziomie 479 mln dolarów. Dodatkowo jasne sygnały ze strony globalnych instytucji — jak deklaracja Larry’ego Finka z BlackRock, że „każde aktywo zostanie stokenizowane” — pokazują, że Ethereum jest naturalnym beneficjentem tej transformacji.

Pomimo trudnego początku roku, wywołanego niepewnością geopolityczną i opóźnieniami legislacyjnymi, fundamenty rynku pozostają silne. Historycznie Bitcoin nie notował dwóch stratnych lat z rzędu, a rosnące przepływy ETF dodatkowo wzmacniają stronę popytową. Po uchwaleniu kluczowych regulacji lato 2026 roku może stać się punktem zwrotnym, z celem bazowym w rejonie 100–120 tys. dolarów. W scenariuszu pełnej materializacji wzrostowych trendów — zwiększonej płynności i adopcji państwowej — prognozy rzędu 200–250 tys. dolarów przestają być spekulacją, a stają się realnym scenariuszem bazowym.

Rok 2026 może być momentem ostatecznego przejścia rynku kryptowalut z fazy „Dzikiego Zachodu” do dojrzałego, regulowanego segmentu globalnych finansów. Krótkoterminowe korekty są elementem cyklu, a nie jego zaprzeczeniem. Przyszłość finansów jest cyfrowa, instytucjonalna i znacznie bardziej uporządkowana, niż wielu wciąż zakłada.

Łukasz Żeligowski, Co-CEO i Chief Technology Officer w Kanga Exchange

