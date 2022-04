Będzie ustawa franczyzowa. W Ministerstwie Sprawiedliwości działa już zespół przygotowujący nowe przepisy

Z Marcinem Sławeckim, szefem gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości i przewodniczącym ministerialnego zespołu roboczego ds. franczyzy, rozmawia Maciej Wośko

Temat nie jest nowy. Rynek franczyzowy próbował porozumieć się co do treści Kodeksu Dobrych Praktyk we franczyzie. Taki kodeks co prawda powstał, ale zabrakło w nim zapisów, o które mocno zabiegał rzecznik MŚP, a sam kodeks został poparty tylko przez część firm i organizacji. Samoregulacja na rynku franczyzy nie zagrała do tej pory, stąd – jak rozumiem, inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości?