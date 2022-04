"Franczyza to nie pańszczyzna!" MS pracuje nad ustawowymi zmianami

- Wolny rynek jest rzeczywiście wolny, gdy zapewnia jego uczestnikom równe warunki i możliwości funkcjonowania. Takie same dla wielkich korporacji oraz sieci, jak i dla drobnych przedsiębiorców. To warunek zdrowej i uczciwej konkurencji – podkreślił Marcin Sławecki, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości, który podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach wziął udział w debacie poświęconej franczyzie

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ustawowymi zmianami dla rynku franczyzy. Dzięki nowym przepisom franczyzobiorcy będą chronieni przed dominacją wielkich korporacji, a zasady funkcjonowania branży staną się przejrzyste dla wszystkich. Projekt przygotowuje zespół ekspercki złożony z legislatorów, prawników i ekspertów z zakresu prawa gospodarczego, powołany przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro.

Mali i średni przedsiębiorcy są siłą polskiej gospodarki. To ludzie, którzy często inwestują we własny biznes całe swoje oszczędności. Umowa franczyzy nie może być dla nich rodzajem ultimatum bez możliwości negocjowania postanowień. Dlatego rynek franczyzy wymaga wprowadzenia gwarantowanych przez prawo standardów – mówił w Katowicach Marcin Sławecki, który nadzoruje w Ministerstwie Sprawiedliwości prace nad projektem.

Założenia ustawy powinny być gotowe do końca maja. Na każdym etapie prac projekt będzie konsultowany ze środowiskiem przedsiębiorców.

Z korzyścią dla obu stron

W Polsce działa ponad 1300 sieci franczyzowych i 80 tys. franczyzobiorców. Franczyzobiorcy to zwykle drobni przedsiębiorcy. A franczyzodawcy – podmioty silniejsze, mające wiedzę, doświadczenie, sieć dystrybucji - czasem wykorzystują swoją pozycję i proponują umowy, które są niekorzystne dla franczyzobiorców.

Do Ministerstwa Sprawiedliwości zgłaszało się wiele osób, które czują się pokrzywdzone takimi umowami. Niestety nie powiodły się próby stworzenia wspólnego dla całej branży franczyzowej Kodeksu Dobrych Praktyk, opracowanego z inicjatywy Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Podjęto więc prace legislacyjne, by ustawa zagwarantowała małym przedsiębiorcom - bez szkody dla nich - możliwość korzystania z wiedzy i zasobów dużych sieci. Nowe przepisy będą korzystne także dla franczyzodawców – mają chronić interesy obu stron. To przecież franczyzodawcy i franczyzobiorcy wspólnie pracują na sukces.

Konieczna równowaga

Budowaniu uczciwych relacji biznesowych musi służyć mądre, jasne i przede wszystkim równe dla wszystkich prawo. Takie, które chroni małych przed dominacją wielkich, a jednocześnie wyznacza przejrzyste zasady dla wszystkich.

Franczyza musi opierać się na równowadze. Nie może polegać na tym, że sieci franczyzowe wyłącznie partycypują w zyskach, a jeśli franczyzobiorcy poniosą biznesową porażkę – bezwzględnie egzekwują od nich wygórowane należności.

Czytaj też: Będzie ustawa franczyzowa. W Ministerstwie Sprawiedliwości działa już zespół przygotowujący nowe przepisy

Ministerstwo Sprawiedliwości/KG