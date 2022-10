WIDEO: Mają nawet dwa tygodnie na ukrycie majątku. To dlatego egzekucje komornicze są nieskuteczne

Jeżeli sądownictwo jest najbardziej w tyle procesów cyfryzacji w Polsce, to komornicy zamykają ten peleton - ocenia Katarzyna Mazur, manager produktu w Currenda Sp. z o.o. w rozmowie z Maksymilianem Wysockim w Wywiadzie Gospodarczym telewizji wPolsce.pl

Jak wygląda cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a jak w Europie. W czym my przodujemy, a z czym jesteśmy do tyłu. Dlaczego jesteśmy do tyłu? Co trzeba zmienić? Ostatnie lata doprowadziły do kompleksowej zmiany funkcjonowania administracji publicznej. e-administracja jest u nas całkiem mocna. Ale! Wydaje się, że szarym końcu cyfryzacji pozostał wymiar sprawiedliwości (sądy, a w szczególności obszar komorniczy), przynajmniej w kontekście możliwości i doświadczeń petenta.

Gdyby zestawić z innymi państwami z UE, wg wskaźnika DESI w 2021 roku na 28 państw zajmowaliśmy 24 miejsce. To tylko pokazuje, że społeczeństwo i usługi państwa są nadal niezinformatyzowane. Choć ranking DESI oraz jego kryteria oceny cyfryzacji krytykowaliśmy już wcześniej, warto zaznaczyć, że np. w Estonii 98 proc. Usług administracji jesteśmy w stanie załatwić przez internet. Przez internet nie można tam tylko wziąć ślubu i kredytu hipotecznego. W Polsce cały czas do wielu urzędów trzeba udać się osobiście i złożyć pismo. Sądy w Polsce mocno rozwinęły cyfryzację w momencie pandemii COVID-19. W pierwszej kolejności, zdaniem gościa programu, należałoby zapewnić integralne przepisy, umożliwiające cyfryzację, a w drugiej należałoby zdigitalizować akta spraw sądowych, do których dziś nie ma zdalnego wglądu przez dedykowany portal.

Przepisy umożliwiły zwiększenie ilości spraw, w których można było uczestniczyć w ramach telekonferencji. To tylko pokazało, że nie byliśmy na to przygotowani, ponieważ tych przepisów wcześniej po prostu nie było – ocenia Katarzyna Mazur, manager produktu w Currenda Sp. z o.o. – Najpierw powinny być odpowiednie przepisy, które umożliwiłyby pełną digitalizację dokumentów, które w tym momencie są w użytku.

Zwiększenie szybkości obrotu dokumentami jest kluczowe, ponieważ prowadzi do tym łatwiejszej ucieczki przed prawem przez oszustów lub skazanych. Podano tu przykład egzekucji komorniczych, bo o ile najbardziej zaawansowana cyfryzacja dotyczy bankowości i finansów, a na drugim biegunie tempa cyfryzacji są sądy, tak sprawy komornicze wloką się w końcu ogona procesów cyfryzacji w Polsce. To z kolei jest głównym powodem, dzięki któremu zasądzona egzekucja komornicza w Polsce jest nieskuteczna.

Komornicy powinni mieć szybki i łatwy dostęp, pozyskiwać informacje aktualne, a na takie, które bardzo często gdy docierają już do komornika, są nieaktualne – ocenia Katarzyna Mazur.

Na razie jest tak, że dłużnik, zanim informacje po wyroku trafią do systemu, ma całe nawet dwa tygodnie na upłynnienie swojego majątku, zanim system zacznie działać. Komornicy powinni mieć dostęp do systemu na podobnej zasadzie, co Urząd Skarbowy. Ale potrzeba też jednoczesnych zmian legislacyjnych.

Warstwa legislacyjna zawsze musi iść w parze z rozwojem technologii. Jeżeli przepisy powstaną bez konsultacji ze stroną technologiczną, czyli dostawców takich systemów, to jak wiele razy już bywało, rozwiązania technologiczne mogą później być nie implementowane, bo nie pozwala im na to prawo. Ochrona dłużnika powinna być wyrównana wobec tego, co może wierzyciel, ponieważ to wierzyciel chce odzyskać swoje pieniądze - ocenia przedstawicielka Curenda.

