Sankcje okazują się skuteczne. Kiedy Rosja zbankrutuje?

Jak na razie wyglądają skutki sankcji nałożonych na Rosję? Dlaczego Francuzi tak uparcie wyłamują się z bojkotu Rosji poprzez wycofanie działalności? Czy gdyby rząd francuski chciał, to mógłby tu coś zmienić? - Oczywiście, że tak - gościem Maksymiliana Wysockiego w Wywiadzie Gospodarczym w telewizji wPolsce.pl był prof. dr hab. Konrad Raczkowski, UKSW, dyrektor Centrum Gospodarki

Obecny bojkot Rosji za wojnę na Ukrainie stoi w kontrze z francuskim bojkotem tego bojkotu, dokonywanym m.in. przez Leroy Merlin, Auchan, Decathlon. Czemu francuskie firmy idą pod prąd tak ważnym i wymagającym gestom solidarności z Ukraińcami i nie wycofują się z Rosji, zwłaszcza że wszyscy inni jednak mogą?

Te firmy to jest jedna grupa, jeden holding właścicielski. One są niezależne w nazwie. Dlaczego są w Rosji? Ponieważ, jak widać, taka jest polityka zagraniczna Francji. Tzn., żeby pozostawić biznesy i nie wychodzić z tego rynku. Pamiętajmy, że w tym biznesie handlowym rynek rosyjski jest bardzo duży. Zarobki menedżera w Niemczech są niższe od zarobków menedżera w Rosji. Pamiętajmy o tym. To naprawdę duży rynek - ocenia prof. Konrad Raczkowski z UKSW, dyrektor Centrum Gospodarki.

Czy gdyby rząd francuski chciał, to mógłby tu coś zmienić? Prof. Raczkowski stwierdza, że oczywiście, że tak, tylko najpierw musiałby ten rząd tego chcieć.

Sugestia może być i w formie aktu prawnego, oczywiście też zadziała. Ale pamiętajmy, że Rosja ma pewne instrumenty wpływu, nie tylko ropę i gaz, ale również cały rynek zbóż i nawozów, a działania Rosji, bombardowania pól, zajęcia ukraińskich maszyn rolniczych, wyglądają jakby były nakręcane w kierunku kryzysu żywnościowego, który niewątpliwie dotknie państwa Bliskiego Wschodu, Afrykę, a w Europie odbije się rykoszetem na wzroście cen żywności – ocenia prof. Raczkowski.

Premier Morawiecki namawia Szwajcarów do reakcji, by zamroziła konta rosyjskich oligarchów. Dlaczego? O ilu oligarchach i jakich pieniądzach może być mowa?

Aktywa oligarchów rosyjskich zostały zamrożone. Mówimy o 200 osobach i podmiotach, i majątku, który w tym oficjalnym zablokowaniu jest szacowany na ponad 213 mld dolarów. To majątek, który jest wyższy niż PKB 150 państw świata obecnie. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Majątek oligarchów jest znacznie większy, ale w tych wspólnych schematach raportowania nie występują, bo np. mieszkają w Wenezueli, więc jeśli tak, to ich majątek nie będzie zablokowany - zauważa.

Czy oligarchowie i naciski na ich majątki są najlepszą szansą załatwienia sprawy wewnętrznie. Zdaniem gościa Wywiadu Gospodarczego tak. Zwłaszcza, że zdecydowana większość Rosjan popiera agresję Rosji na Ukrainę i kolejne państwa.

Przekaz informacyjny w Europie jednak jest zupełnie inny niż przekaz do społeczeństwa w Rosji – zaznacza prof. Raczkowski.

Czy sankcje na Rosję okazały się skuteczne?

Początkowe sankcje miały w zasadzie iluzoryczne skutki, natomiast widzimy, że z każdym dniem sankcje nakładane na Rosję i jej gospodarkę mają coraz większe skutki. Rosja przygotowała się dość dobrze do takiego scenariusza, ale nie przewidziała, prezydent Putin nie przewidział, że większościowe aktywa rezerwy zgromadzone na taki wypadek będą po prostu zablokowane w bankach zagranicznych, a tak się stało. Z tych 630 mld dolarów rezerw jakie Rosja zgromadziła może użyć w okolicach 15-20 proc. i tylko takie pieniądze mogą być rzucone na rynek finansowy, by bronić kursu rubla, co jak widzimy idzie z marnym skutkiem – ocenia prof. Raczkowski.

Czy Rosja jest już bankrutem, a jeśli nie, to ile zostało jej jeszcze czasu? Co się wtedy stanie?

