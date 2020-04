Ponad 4 mln uprawnionych do zwolnienia ze składek ZUS

Sytuacja związana z epidemią COVID-19 całkowicie zmieniła system komunikowania się ZUS z milionami ludzi, którzy załatwiają w ZUS swoje sprawy.

To zupełnie nowy sposób zarządzania instytucją. Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już milion złotych na wsparcie firm i pracowników zagrożonych utratą pracy czy wynagrodzenia – mówiła w dzisiejszym Wywiadzie Gospodarczym prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Organizując pracę w nowej rzeczywistości chodziło nam o to, że klienci czuli są zaopiekowani mimo że nie mogą w tym wszystkim uczestniczyć – mówiła prezes ZUS.

Prof. Gertruda Uścińska wyjaśniała, że już Tarcza Antykryzysowa 1.0 wprowadziła zwolnienie z obowiązku opłacania składek od 1 marca 2020 r. na 3 miesiące dla samozatrudnionych a także dla firm zatrudniających do 9 ubezpieczonych działających przed 1 lutego. Do tego dochodzi ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie należności na raty.

ZUS obsłużył już ponad 1,8 mln wniosków w sprawach dotyczących wsparcia z zakresu ubezpieczenia społecznego. Około 1,3 mln to wnioski o zwolnienia ze składek; ponad 400 tys. wnioski o świadczenia postojowe, a ponad 73 tys. to wnioski o postojowe dla zleceniobiorców. Na konta wnioskodawców trafiły już także świadczenia postojowe, tj. kwota 2080 zł w związku z koniecznością zawieszenia działalności firmy.

Zwolnienie dotyczy wszystkich składek, także na NFZ i pozostałe fundusze. Trzeba też podkreślić, że okresy zwolnienia są zrównanie z faktyczną ciągłością ubezpieczenia czyli jest tak, jakby były opłacane składki te osoby mają prawo do świadczeń zdrowotnych, chorobowych, także w przyszłości do uprawnień emerytalnych – wyjaśniała prof. Gertruda Uścińska.

Zwolnienie dla firm dotyczy ponad 700 tys. firm oraz 2,4 mln ubezpieczonych. Do tego trzeba dodać 1,2 mln samozatrudnionych. To łącznie prawie 4,1 mln uprawnionych do zwolnienia ze składek ZUS.

Do tego dochodzi już wprowadzona Tarcza antykryzysowa 2.0 przewidująca zwolnienie z obowiązku opłacania składek za okres marzec, kwiecień i maj 2020 r. W przypadku firm zatrudniających od 10 do 49 osób zwolnienie obejmuje 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. W przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych po raz pierwszy obowiązuje już warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia, a nie jak było wcześniej przed 1 lutego. Z tego rozwiązania skorzysta dodatkowo 187 tys. płatników zatrudniających 3,3 mln ubezpieczonych.

Anna Grabowska