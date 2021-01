WIDEO. Polska Chinami Europy? To ogromna szansa 2021!

To jest nasza szansa! - Przejęcie choćby jednego procenta z tej puli praktycznie podwoi wyniki naszej gospodarki - mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowa Izba Gospodarcza, Gościem Maksymiliana Wysockiego był Piotr Soroczyński, główny ekonomista, Krajowa Izba Gospodarcza

To już w tej chwili widać w statystykach, że my odnajdujemy się w tej nowej, bardzo trudnej, sytuacji doskonale. Ja bym aż tak daleko nie szedł, bo chiny to nie kraj, to kontynent i porównywanie się z Chinami, czy zajmiemy ich miejsce, trochę może świadczyć o nie rozumieniu skali, ale wystarczy, że przejmiemy jeden, czy dwa procent dostaw, które realizowali Chińczycy i to nam zdubluje nasz biznes. Warto powalczyć o każdy ułamek takiego procenta, żebyśmy naprawdę mieli co robić i mieli zapewnioną przyszłość na co najmniej kilka lat - ocenia Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej w rozmowie z Maksymilianem Wysocki w Wywiadzie Gospodarczym w telewizji wPolsce.pl