Polskie firmy pod coraz większą presją

Wzrost polskiej gospodarki jest w tej chwili napędzany tylko przez jeden „silnik” - wysoka jest konsumpcja prywatna. Dwa pozostałe czyli przemysł i budownictwo są w stagnacji i nie widać na horyzoncie perspektywy szybkiego ożywienia – mówi Łukasz Tarnawa, główny ekonomista BOŚ, gość „Wywiadu Gospodarczego” telewizji wPolsce.pl, z którym rozmawiał redaktor Stanisław Koczot.

To co dobre z punktu widzenia konsumpcji, czyli szybki wzrost wynagrodzeń powoduje jednocześnie, że dla firm rosną koszty pracy, szczególnie obciążające mikrofirmy. Słabną wyniki firm, zwłaszcza w transporcie i górnictwie, ale nie jest to jeszcze sytuacja kryzysowa – ocenia ekspert z Banku Ochrony Środowiska.

