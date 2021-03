Polska gospodarka z mocnym impulsem wzrostowym! [wideo]

O tym, jak trzecia fala pandemii COVID-19 może wpłynąć na sytuację gospodarczą zarówno w Polsce, jak i na świecie – rozmawiamy w Wywiadzie Gospodarczym dla telewizji Polsce z Mirosławem Budzickim, Strategiem w PKO BP.

W ostatnim czasie obserwujemy z jednej strony zwyżkę zakażeń koronawirusem, ale także problemy z dostawami szczepionek i terminową realizacją szczepień – co powoduje w konsekwencji dalszą blokadę gospodarki. Z drugiej zaś mamy kolejne odczyty makro, które świadczą o dosyć dobrej kondycji rodzimych przedsiębiorstw, szczególnie na tle zagranicznych konkurentów.

Świetnie wypada polski eksport, a coraz częściej mówi się o roli Polski jako zaplecza produkcyjnego Unii Europejskiej – szczególnie, że możemy się już pochwalić naszymi hitami eksportowymi.

W efekcie lutowe dane sygnalizują także bardzo szybki wzrost w polskim sektorze przemysłowym, co z kolei jest pochodną rosnącej liczby zamówień zarówno od krajowych, jak i zagranicznych kontrahentów.

Jak podkreśla Mirosław Budzicki, pozytywny sygnałem może być tutaj szczególnie publikacja wskaźników wyprzedzających. Pokazuje ona, że przemysł dosyć dobrze prosperuje w tych trudnych czasach – w odróżnieniu od np. usług. Musimy zauważyć, że przede wszystkim usługi ucierpiały na pandemii.

Jego zadaniem, widać również, że polskie firmy korzystają z łańcuchów dostaw, które nie zostały zachwiane wraz z kolejnymi falami zakażeń.

-Cały czas notujemy przyrost inwestycji bezpośrednich, które są uruchamiane sukcesywnie. I to też wzmacnia pozycję naszej gospodarki. Po za tym, to co świadczy o sile choćby polskiego przemysłu, to przede wszystkim wspomniany już eksport. Mamy tutaj wysoki wzrost, jeżeli chodzi o sprzedaż zagraniczną, przy jednak relatywnie słabszej pozycji po stronie popytu wewnętrznego – dodaje Mirosław Budzicki.