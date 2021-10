Słabe dane z Chin, wyniki Netflixa

Piątkowa sesja ukoronowała tydzień, który pomimo nieciekawego startu przyniósł finalnie wyraźne wzrosty na globalnych rynkach akcji. Główne rynki europejskie rosły od 0,63% (CAC40) do 0,81% (DAX, FTSE MiB i IBEX), S&P500 zyskało 0,75%, a NASDAQ 0,50%

Zmienność na giełdach była bardzo niska, po otwarciu powyżej kreski większość z nich spokojnie przesuwała się w górę, co zostało scementowane w połowie dnia bardzo dobrymi danymi o amerykańskiej sprzedaży detalicznej. Nieoczekiwanie wzrosła ona we wrześniu o 0,7% m/m (konsensus: -0,2% m/m), w dodatku przy rewizji w górę liczb za poprzedni miesiąc, co przekłada się na dynamikę roczną na poziomie 13,9% r/r, a 15,6% r/r przy wykluczeniu pojazdów. W liczbach brakowało jakiegokolwiek słabego punktu.

WIG20 spadł w piątek o 0,22%, mWIG40 wzrósł o 0,28%, a sWIG80 o 0,03%. Główny indeks ponownie brał oddech po niezwykłym pokazie siły w początku października. O 2,14% spadały akcje PKO po odejściach z Zarządu spółki, tabelę zamykał CD Projekt, spadający o 5,94%. Począwszy od wtorku na WIG20 mamy do czynienia z konsolidacją. To, czy można ją będzie uznać za zbieranie sil przed atakiem na 2500 pkt. będzie zależało w naszej opinii głównie od otoczenia zewnętrznego, które w naszej opinii będzie raczej niesprzyjające.

W Azji dominują dziś spadki, chiński wzrost w 3Q2021 wyniósł 4,9% r/r i był niższy od oczekiwań. Nieco powyżej konsensusu znalazła się dynamika sprzedaży detalicznej, ale silniej od prognoz wyhamowują inwestycje i produkcja przemysłowa. Spodziewamy się, że 4Q2021 przyniesie dalsze negatywne niespodzianki, chyba że spodziewane w tym tygodniu ogłoszenie działań ws. Evergrande zaskoczy skalą i zaangażowaniem władz w stabilizację rynku nieruchomości (zakładamy raczej rozczarowanie).

Przy znacznie mniejszym szumie medialnym niż wiosną Bitcoin zbliża się do swoich historycznych szczytów po doniesieniach o zbliżającej się zgodzie na uruchomienie pierwszego ETF-a opartego o kryptowalutę. Trudno nie widzieć w tym symptomu relatywnie wysokiego apetytu na ryzyko, który jednak do połowy ubiegłego tygodnia w ograniczonym stopniu przekładał się na zachowanie rynku akcji. Ciekawym punktem dnia będą dziś wyniki Netflixa, pierwszej czołowej spółki technologicznej, która poda raport za 3Q2021. Bloomberg szacuje, że nowy hit serwisu, koreańskie Squid Game, mógł dostarczyć spółce około 900 mln USD, kwotę imponującą na tle 45 razy mniejszego budżetu.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion