Ceny energii: Ponad baryłką

Dzika jazda na ropie: czy ceny osiągnęły szczyt?

Byłem gospodarzem specjalnego webinarium, na którym omawiałem rosnące ceny ropy naftowej i czynniki fundamentalne, które będą miały na nie wpływ w przyszłości. Poniżej przedstawiam najważniejsze wnioski z mojej rozmowy z Frederickiem Frommem, zarządzającym portfelem i analitykiem ds. sektora energetycznego Franklin Equity Group.

Ciasne zapasy i rosnący popyt spowodowały presję na wzrost cen ropy, nawet przed wojną na Ukrainie. Sankcje przeciwko Rosji dodatkowo obciążyły podaż ropy, podczas gdy popyt na ropę przekroczył już poziom sprzed pandemii, a ruch międzynarodowy nie został jeszcze w pełni przywrócony. Trudno jest zastąpić różne gatunki ropy naftowej. Ropa naftowa jest rafinowana na produkty konsumpcyjne (takie jak benzyna, olej napędowy, nafta itp.), przy czym każda rafineria jest w stanie przerobić określoną klasę ropy naftowej. Na przykład Chiny mogą mieć ograniczone możliwości przerobu średnio kwaśnej ropy naftowej produkowanej w Rosji, podczas gdy Indie mogą przerabiać różne gatunki ropy i w związku z tym mają większą elastyczność w zakresie zmiany dostawców. Wyższe ceny ropy naftowej powinny zachęcać do produkcji. Koncerny naftowe ograniczyły inwestycje w rozwój wydobycia i poszukiwań ze względu na historycznie niższe ceny ropy naftowej i obawy związane z ochroną środowiska. Obecnie możliwości zwiększenia wydobycia ropy naftowej przy wykorzystaniu istniejących instalacji są ograniczone. Konieczne będą dodatkowe inwestycje kapitałowe, a firmy raczej nie zainwestują, jeśli nie będą uważać, że ceny ropy naftowej utrzymają się na wysokim poziomie. Naturalne wyczerpywanie się zdolności wydobywczych odwiertów wskazuje na potrzebę zwiększenia produkcji w innych miejscach. Wydobycie ropy z każdego odwiertu spada zwykle o 3%-5% rocznie. Wzrost produkcji w Gujanie i Afryce Zachodniej nie jest wystarczający, aby uzupełnić wyczerpanie istniejących odwiertów, co wymaga zwiększenia wydobycia ropy w innych miejscach. Inwestycje w odnawialne źródła energii mają kluczowe znaczenie dla zmniejszenia zależności od ropy i gazu, zwłaszcza w obliczu wojny na Ukrainie. Koszt surowców wzrósł, ale nie spowodowało to zahamowania rozwoju energii odnawialnej. W miarę jak kraje starają się zmniejszyć zależność od rosyjskiej ropy naftowej, możliwości w zakresie energii odnawialnej pozostają naszym zdaniem duże.