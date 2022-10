Liz Truss przechodzi do historii

Rynki europejskie rozpoczynały czwartkową sesję od lekkich spadków, ale w trakcie spokojnego w relacji do reszty tygodnia dnia właściwie bez wyjątków przeniosły się na kreskę, notując finalnie wzrosty, które dla głównych indeksów sięgały od 0,20% (DAX) do 1,07% (FTSE MiB) do 1,07%

Najważniejszym wydarzeniem dnia była rezygnacja Liz Truss z pełnienia funkcji premiera Wielkie Brytanii. Zapewni jej to niechlubne miejsce w historii, jej okres pełnienia funkcji, naznaczony chaosem i kuriozalnymi propozycjami fiskalnymi, trwał zaledwie 44 dni. Walka o przywództwo w Partii Konserwatywnej, której finał powinniśmy zobaczyć już w poniedziałek, rozegra się zapewne między doskonale znanymi kandydatami. Na pewno udział w niej weźmie Rishi Sunak, wcześniej główny konkurent Truss, ale wstępne komentarze sugerują, że faworytem jest nieśmiertelny Boris Johnson, który po krótkiej przerwie miałby ponownie objąć urząd. W cieniu wydarzeń na Wyspach przemknęły bardzo silne wzrosty cen gazu (+11,55% na poziomie benchmarku), które w części zapewne zawdzięczane są alarmistycznemu artykułowi Bloomberga, sugerującemu walkę pomiędzy krajami UE o surowiec zimą. Pomiędzy innymi ciekawymi faktami warto przytoczyć lokalną ciekawostkę, chętnie pomijaną w narracji rządu, który jako pierwszy informował o zapełnieniu krajowych magazynów – pojemności magazynowej mamy mniej niż licząca 5,5 mln mieszkańców Słowacja. W relacji do krajowej konsumpcji jest to zaledwie 15%. Ważniejsze od tego, co pisał Bloomberg było jednak odłożenie na półkę propozycji twardego limitu cen, w drodze kompromisu KE ma zaproponować „tymczasowy dynamiczny korytarz cenowy dla transakcji na gaz ziemny w celu natychmiastowego ograniczenia epizodów nadmiernych cen gazu”.

WIG20 wzrósł w czwartek o 2,06%, mWIG40 o 1,16%, a sWIG80 o 0,34%. Dobrą sesję zawdzięczamy solidnemu odbiciu banków, wiedzionych przez PKO (+3,83%). O 4,0% drożał też KGHM wspierany przez wzrosty cen miedzi. Pozytywny wydźwięk sesji wzmacniają obroty przekraczające 1 mld zł, poza największym polskim bankiem zrealizowane głównie na Orlenie (+1,19%) i Allegro (+1,89%). Przynajmniej w przypadku PKO i giganta e-commerce coraz więcej wskazuje, że dołki są za nami.

W pierwszej fazie handlu w USA główne nowojorskie indeksy znajdowały się nad kreską, ale dzień zakończył się spadkiem S&P500 o 0,80%, a NASDAQ o 0,61%. Notowania amerykańskich obligacji 2-letnich przekroczyły 4,60%, a 10-letnich 4,25%. Znajdujemy się w punkcie, gdzie rynek długu sam już w pełni wycenia podwyżki do przedziału 5,00-5,25% na koniec 1Q2023, nie mające oparcia w dotychczasowej komunikacji FOMC. Spodziewamy się, że w bliskiej przyszłości może to wywołać jakąś werbalną interwencję nawet pomimo relatywnego spokoju giełd akcji. Wczorajsze dane o sprzedaży domów i wnioskach o zasiłek potwierdzają odporność rynków nieruchomości i pracy, ale słaby odczyt indeksu Fed w Filadelfii przypomina, że spowolnienie jak najbardziej jest kontynuowane i do końca roku zapewne przerodzi się w recesję.

W godzinach porannych spadają giełdy azjatyckie, wyraźnie korygują się notowania kontraktów futures na indeksy europejskie, mniej na amerykańskie. Piątek zapowiada się spadkowo, ale bardzo spokojnie, nie widzimy potencjalnych powodów, by doszło do ponownego wzrostu zmienności. Na pewno nie spowodują go dane makroekonomiczne, raporty Verizon i American Express publikowane przed startem sesji w USA też nie mają wielkiego potencjału, by zachwiać rynkiem. Powrót dużych emocji nastąpi zapewne dopiero po weekendzie, dziś można liczyć zapewne najwyżej na choć chwilową przerwę w przecenie długu i powrót indeksów do poziomów neutralnych lub lekko powyżej.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion