Najlepszy kwartał WIG20 w XXI w.?

Po rozczarowaniu pierwszymi poświątecznymi sesjami (globalnie, Polska wyglądała znacznie lepiej), czwartek przyniósł w końcu odbicie, któremu sprzyjało zapewne zakończenie okresu zbywania akcji w celu realizacji strat jeszcze w 2022 r.

Bez zaskoczeń tym razem obyło się w kwestii nowych wniosków o zasiłek w USA (225 tys., zgodnie z prognozami), co wystarczyło do korekty na rentownościach amerykańskiego długu skarbowego i wsparło odbicie. Na głównych rynkach europejskich zobaczyliśmy zwyżki od 0,68% (Stoxx 600) do 1,20% (FTSE MiB). Silnie rósł kurs EURUSD, przejściowo testując nawet 1,0690, ale rano kwotowany jest 40 pipsów niżej.

Być może przy niewielkich obrotach (554 mln zł), ale Warszawa kończy niesamowity 4Q2022 w świetnym stylu. WIG20 wzrósł wczoraj o 1,94%, mWIG40 o 1,46%, a sWIG80 o 1,29%. Od październikowego dołka indeks odbił niemal 35%, co z olbrzymią dozą prawdopodobieństwa będzie oznaczało, że kończący się kwartał okaże się dla niego najlepszym w XXI w. Wczoraj w ramach głównego indeksu drożało wszystko (poza Pepco) i w relatywnie wyrównanym tempie, był to typowy szeroki atak popytu.

Poprawa przyszła wreszcie także w USA, gdzie S&P500 zyskało 1,75%, a NASDAQ 2,59%, notując najlepszą sesję w tym miesiącu. O 8,1% drożały akcje Tesli, o 2,5-4,0% spółek FAAMG. Mijający rok pozostanie oczywiście dla wielu tuzów amerykańskiego nagorszym w historii, takie spółki jak wspomniana Tesla, Meta Platforms (Facebook) czy PayPal przecenią się zapewne o przeszło 60%. Technologia zaczyna w naszej opinii być „czarnym koniem” przyszłego roku, nawet jeżeli 1Q2023 pozostanie trudny.

Zwracamy uwagę, że wraz z odwróceniem kierunku ruchu w notowaniach dolara powody do optymizmu wydają się mieć też nabywcy złota. W ciągu 3 miesięcy zyskało ono około 10%, kończy rok w okolicach poziomów neutralnych, a w ostatnim czasie było bardzo stabilne pomimo presji na rentownościach długu.

W godzinach porannych lekko rosną rynki azjatyckie, ale spadają notowania kontraktów futures na amerykańskie i europejskie indeksy. Dzień urozmaicą właściwie tylko wskazania indeksu Chicago PMI, a także wieczorno/nocne odczyty PMI z Chin. Otwarcie w Polsce i Europie może mieć miejsce na minusach, ale raczej niewielkich. W dalszej części dnia nie powinniśmy przeżywać wielkich emocji. Rok 2022 r. ma się ku końcowi, serdecznie życzymy, by kolejny okazał się znacznie lepszy.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion