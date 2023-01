Netflixowa euforia na indeksach

Słabsze w ostatnich dniach sentymenty na giełdowych parkietach dziś odnotowują poprawę

Pomogły wyniki Netflixa, gigant streamingowy zyskał więcej nowych subskrybentów niż oczekiwano co upewniło byki, że najgorsze Wall Street może mieć już za sobą, a konsumenci pozostają mocni mimo pogarszających się warunków makro. Kupujący poczuli ulgę ponieważ pierwsze tygodnie zeszłego roku były słabe, a wyprzedaż Netflixa okazała się zwiastunem nadchodzącej lawiny wyprzedaży. Wall Street nadal chce wierzyć w miękkie lądowanie i euforycznie reaguje na każdy powód, który wyda się dość dobry by potwierdzić byczą narrację. Czy gospodarka USA przejdzie przez recesyjną rzekę suchą stopą?

Gospodarstwa domowe w USA oszczędzają obecnie średnio zaledwie 2,4% całkowitego dochodu w porównaniu do 7,6% średniej sprzed pandemii. Nadwyżka oszczędności Amerykanów wg. BlackRock wynosi aktualnie ok. 1,3 bln USD, prawie 40% mniej od 2,3 bln USD osiągniętych w połowie 2021 roku gdy wydatki były relatywnie niskie, a czeki stymulacyjne zasilały portfele. Analitycy oczekują zdecydowanego spadku konsumpcji w 2023 roku. Potencjalnie jej spadek w otoczeniu niższych inwestycji i niezmiennie jastrzębiego Fed może wybić kluczowe argumenty z rąk Wall street, a ‘netflixowa euforia’ może nie trwać długo, spółka mimo rosnących subskrypcji zanotowała spory spadek zysków. O zwolnieniu 12 000 pracowników poinformował dziś Alphabet. Sektor technologiczny i finansowy prowadzą w zakresie ilości zwolnień co do zasady nie jest optymistyczne dla akcji; hossa w ostatniej dekadzie opierała się głównie na spółkach technologicznych i koniunkturze napędzanej tańszym finansowaniem długiem.

Patrick Harker z Fed wskazał dziś, że wyrazi poparcie dla mniejszej, 25 pb podwyżki na lutowym posiedzeniu Fed i oczekuje jeszcze kilku podwyżek stóp w tym roku. Ostatecznie jego zdaniem to inflacja zdecyduje jak wysoko zawędrują stopy. Nieco bardziej jastrzębio politykę monetarną komentowała Esther George, szefowa Fed z Kansas City. W jej opinii trzeba cierpliwie obserwować spadek inflacji ponieważ presja inflacyjna będzie się utrzymywać, a stopy nie znalazły się jeszcze na restrykcyjnych poziomach. Gdy tam się znajdą, George będzie popierać ich utrzymanie. Według prognoz funduszu BlackRock rynek pracy musi zdecydowanie osłabnąć by inflacja mogła wciąż spadać. S&P 500 zyskuje dziś 0,8%, NASDAQ rośnie o 1,49%, a Dow Jones notowany jest 0,4% wyżej. Cena akcji Goldman Sachs gwałtownie spadła po doniesieniach WSJ wg. których Fed prowadzi śledztwo w sprawie jej działalności konsumenckiej.

Orlen zyskał dziś prawie 0,6%, spółka zainwestuje 2 mld zł w logistykę i zdolności produkcyjne w Gdańsku. Za kwotę równą ponad pół miliarda złotych zbudowany zostanie terminal do obsługi jednostek morskich, umożliwiajacy od 2025 r. przeładunek ponad miliona ton produktów. Pozostałe 1,4 mld zł zostanie poświęcone na infrastrukturą związaną z terminalem. Blisko 3,6% zyskiwały dziś akcję Rafako, toczącego spór z Tauronem ponieważ kolejna tura negocjacji może oddalić ryzyko upadłości spółki. Kolejną świetną sesję mają za sobą walory Komputronik, które w końcówce tygodnia zyskały 25%. Mimo lepszych nastrojów za oceanem, WIG20 nie zdołał przebić poziomu 1900 pkt i zamknął sesję na blisko 0,13% plusie.

Eryk Szmyd Analityk rynków finansowych XTB