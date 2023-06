Czy ostatnie podwyżki były potrzebne?

W Europie widzimy odbicie inflacji, co może oznaczać, że Europejski Bank Centralny będzie szykował się do podwyżek stóp procentowych. Niemniej dzisiejsze ruchy na rynku to przede wszystkim efekt korekty na Wall Street. Wydaje się jednak, że bez innych czynników ryzyka, inwestorzy dosyć szybko powrócą do kupowania akcji. Z drugiej strony niższa płynność może być wykorzystana przez spekulantów do…