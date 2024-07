Dyskonty zmuszają konkurentów do promocji cenowych

Trwająca od ponad pół roku pełnoskalowa wojna cenowa pomiędzy Biedronką a Lidlem, znajdująca swe odzwierciedlenie w bardzo głębokich obniżkach cen, zmienia polski handel detaliczny. Widać to już w danych rynkowych – w pierwszym półroczu liczba promocji zwiększyła się aż o 9 proc., co jest wynikiem nie notowanym od lat. Same dyskonty zorganizowały w ciągu minionych sześciu miesięcy aż o jedną czwartą takich akcji więcej niż w analogicznym okresie ub.r. Co zrobiły konkurencyjne sieci sklepów convenience? To samo co liderzy.

Choć inflacja w pierwszym półroczu spadała, to ceny nadal były wysokie. Detaliści, chcąc przyciągnąć klientów poszukujących okazji, organizowali promocje – głównie cenowe, choć nie tylko. „Doszła do tego wojna cenowa Biedronki i Lidla Szacuję, że mogła się ona przyczynić do wzrostu liczby rabatów nawet o 4-5 proc.” – mówi Krzysztof Łuczak, z Grupy Blix, która razem z UCE Research i Hiper-Com Poland przygotowała cykliczny raport cenowy.

Likwidacja zerowego VAT-u zmotywowała sieci do działania

Na wzmożenie działań promocyjnych zdecydowały się również supermarkety i hipermarkety, gdzie liczba tego typu akcji urosła w I poł. 2024 roku odpowiednio o 12,7 i o 3,6 proc. Zwiększenie aktywności promocyjnej w drugim kwartale można też częściowo przypisać likwidacji zerowego VAT-u na podstawowe produkty spożywcze. W obliczu podwyżki podatku, sieci handlowe musiały zintensyfikować promocje, aby utrzymać korzystne ceny dla konsumentów, a dzięki temu – dobry wizerunek i lojalność.

Promocji więcej tylko w „spożywce”

Inną drogę obrały sklepy oferujące asortyment poza spożywczy. W ich przypadku liczba akcji promocyjnych zmalała. Największy ubytek r/r zanotowały sklepy z RTV i AGD (aż o 31,7 proc.) i markety budowlane (-29,5 proc.). W przypadku pozostałych kanałów sprzedaży detalicznej również zanotowano spadki, jednak nie były one aż tak spektakularne – dla drogerii i aptek sięgnęły one 13,3 proc., a dla hal cash & carry – 0,6 proc.

Według Krzysztofa Łuczaka wysokie ceny produktów elektronicznych i sprzętu AGD, a także ograniczona liczba premier nowych urządzeń mogły wpłynąć na spadek popytu i ograniczenie liczby i skali rabatów na tego typu towary. „Placówki typu „dom i ogród” (budowlane – red.) bardziej koncentrowały się na promocjach swoich programów lojalnościowych. Jednak w najbliższym czasie spodziewam się powrotu do aktywniejszej komunikacji promocji, ponieważ latem zainteresowanie tą kategorią produktów jest z reguły największe. Z kolei w przypadku drogerii i aptek znaczenie mogła mieć rosnąca pozycja e-aptek, oferujących zauważalnie niższe ceny” – wskazał Łuczak.

Niedziele handlowe i promocje to dobrana para

Kanał convenience dogonił dyskonty pod względem liczby promocji, co świadczy o jego rosnącym znaczeniu. Będąc bardziej elastyczne i dostosowane do szybkich zakupów, „wygodne sklepy” zyskały na popularności. Można się spodziewać jeszcze ostrzejszej konkurencji pomiędzy tymi formatami handlowymi, co będzie się zapewne objawiać dalszym przyrostem liczby promocji. Czynnikiem sprzyjającym takiemu scenariuszowi będzie też spodziewany na drugą połowę roku wzrost inflacji. Kluczowymi dniami dla promocji mogą stać się niedziele handlowe (o ile zostaną przywrócone).

Eksperci z UCE Research, Hiper-Com Poland i Grupy Blix przeanalizowali blisko 7,2 tys. gazetek handlowych z promocjami o łącznej liczbie blisko 144 tys. stron wydanych w I półroczu 2023 i 2024 roku. W publikacjach tych znalazło się w sumie ponad milion promocji. Pod uwagę wzięto 8 największych formatów na rynku detalicznym, tj. dyskonty, hipermarkety, supermarkety, sieci convenience i hale cash & carry. Ponadto sprawdzono drogerie i apteki, markety budowlane, a także sklepy z RTV i AGD.

Grzegorz Szafraniec

na podst. raportu UCE Research i Hiper-Com Poland

