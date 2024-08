Podrożeje olej napędowy. Transport i rolnicy to odczują

Trend obniżek cen oleju napędowego to dobra wiadomość nie tylko kierowców, ale dla wszystkich mieszkańców naszego kraju. Jako że jest to główne paliwo transportu, stanowi główny koszt dystrybucji towarów, a zatem to od jego ceny zależy w dużej mierze, ile zapłacimy za wszelakie towary konsumpcyjne: czy to przewożone samochodami (TIR-ami w tranzycie, vanami lokalnie itd.), koleją, samolotami czy…