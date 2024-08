I już po sierpniowych spadkach!

Spodziewamy się mocnego otwarcia w Polsce, a chociaż płynność będzie dziś ograniczona nic nie stoi naszym zdaniem na przeszkodzie, by WIG odnotował dziś nawet dwuprocentowe wzrosty, które uczynią kończący się tydzień najlepszym w tym roku.

Podczas gdy w Polsce obchodziliśmy Dzień Wojska Polskiego, rynki w Europie i na świecie kontynuowały falę wzrostową, wymazując w wielu przypadkach już w całości sierpniowe spadki. Zwyżki w Europie wahały dię od 0,80 proc. (FTSE100) do 1,66 proc. (DAX). W USA było jeszcze lepiej. S&P500 zyskało 1,61 proc., NASDAQ 2,34 proc.. Media oficjalnie odwołują recesję, nagłówki prasowe zaczynają określać obawy o recesję w USA jako „irracjonalne”.

Niepodważalnym faktem jest, że wczorajsze dane o sprzedaży detalicznej w USA były rewelacyjne – wzrost sprzedaży detalicznej o 1,0 proc. m/m był najwyższym od lutego 2023 r., drastycznie przewyższając prognozy (0,4 proc. m/m). Gdy dodamy do tego pozytywne dane o wnioskach o zasiłek (227 tys. vs. prognozy 235 tys.) otrzymujemy przepis na kontynuację odbicia, które zaczyna robić wrażenie swoją skalą – w ciągu ostatnich sześciu dni S&P500 zyskało 6,6 proc., a NASDAQ 8,6 proc., w poszukiwaniu takiego tempa wzrostów musimy wybiec pamięcią do początków hossy. Wczoraj nie bez znaczenia dla nastrojów były wyniki WalMartu – gigant handlu detalicznego zyskiwał 6,58 proc. po świetnym raporcie. Inwestorzy nie byli tym razem w nastrojach, by słuchać ostrzeżeń o możliwym pogorszeniu w drugiej połowie roku, pięcioprocentowy wzrost przychodów w 2Q2024 jest mocnym sygnałem, że amerykański konsument ma się na razie dobrze.

W godzinach porannych indeksy azjatyckie w górę wiedzie rosnące o 3 proc. Nikkei, świetnie zachowuje się także Hang Seng na fali obietnic dalszej stymulacji gospodarki ze strony Pana Gongshenga, prezesa Ludowego Banku Chin. Dla japońskiej giełdy będzie to najlepszy tydzień od kwietnia 2020 r. Również kontrakty futures na amerykańskie i europejskie indeksy sugerują dalsze zwyżki. Rynkowe prognozy obniżki stóp o 50 pb we wrześniu zostały odwołane, w szybkim tempie podążamy w stronę naszego scenariusza bazowego – trzech ruchów po 25 pb.

W trakcie dnia poznamy dane z amerykańskiego rynku nieruchomości i raport Uniwersytetu Michigan.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion