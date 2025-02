Dziś odbicie?

Dzień rozpocznie się od wyraźnych wzrostów i na nich zakończy, ale prawdziwym testem dla rynków będą dopiero wieczorne wyniki nVIDIi, które mają potencjał, by zakończyć okres słabości amerykańskiej technologii

Rynki europejskie, zgodnie z porannymi wskazaniami kontraktów futures, podjęły we wtorek próbę odbicia, która nawet częściowo się udała. O 0,49 proc. spadało CAC40, ale FTSE MiB rosło o 0,63 proc., a IBEX nawet o 0,80 proc.. Jest to o tyle zaskakujące, że nawet w pierwszej części dnia inne aktywa sugerowały rosnącą awersję do ryzyka – bitcoin przełamał barierę 90 tys. USD, by zatrzymać się dopiero na 86 tys. USD, taniały surowce w sposób spójny z obawami o kondycję globalnej gospodarki. Ropa WTI wyraźnie się korygowała, testując 69 $/b, pod silną presją była także miedź do momentu, gdy prezydent Trump nie nakazał Departamentami Handlu zbadania wpływu ewentualnych ceł na ten surowiec na amerykańską gospodarkę. Podobnie jak w przypadku stali i aluminimum, amerykańska produkcja tego metalu jest niekonkurencyjna, a większość zapotrzebowania pochodzi z importu, głownie z Chile i Kanady.

Warszawa obroniła się we wtorek przed pogorszeniem nastrojów na rynkach, WIG20 wzrósł o 0,64 proc., mWIG40 o 0,16 proc., jedynie sWIG80 spadł o 0,31 proc. O 1,69 proc. rosło Pekao, o 1,25 proc. Orlen, o 1,13 proc. PZU, na plusie zamykało się 14 spółek głównego indeksu. mWIG40 miał potężne wsparcie w Żabce (+2,18 proc.) i Millenium (+2,80 proc.), ale spółek rosnących było tylko 14, a spore ujemne kontrybucje wnosiły XTB (-2,11 proc.) i InterCars (-2,02 proc.).

S&P500 spadło wczoraj o 0,47 proc., ale NASDAQ aż o 1,35 proc. Do potężnej wyprzedaży doszło na Tesli (-8,35 proc.), 3,85 proc. traciło AMD, 3,12 proc. Palantir, 3,06 proc. Dell, 2,80 proc. nVIDIA. Słabość technologii przesłoniła fakt, że znaczna część rynku radziła sobie całkiem dobrze – gwiazdami ostatnich dni w USA pozostają sektory podstawowych dóbr konsumpcyjnych (+1,69 proc.) i ochrony zdrowia (+0,86 proc.). O 4,29 proc. drożał wczoraj Walmart.

W środę rano wszystko zapowiada wzrosty na dzisiejszej sesji, niezwykle potężne odbicie notuje chińska technologia. Hang Seng rośnie o ponad 3 proc., pretekstem do zwyżek stało się wznowienie dostępu do interfejsu programistycznego DeepSeek po prawie trzytygodniowym zawieszeniu. Rynek oczekuje również na decyzję Ukrainy o podpisaniu porozumienia z USA w sprawie wspólnego wydobycia surowców, co miałoby nastąpić w piątek. Warunki umowy pozostają nieznane, ale niemal na pewno nie będzie ona zawierała gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. Media spekulują, że warunki będą odległe od pierwotnych propozycji Trumpa, co nie powinno przeszkodzić mu w ogłoszeniu sukcesu i nie wyklucza poprawy napiętych relacji między dwoma państwami. Spodziewamy się, że dzień rozpocznie się od wyraźnych wzrostów i na nich zakończy, ale prawdziwym testem dla rynków będą dopiero wieczorne wyniki nVIDIi, które mają potencjał, by zakończyć okres słabości amerykańskiej technologii lub wyraźnie wzmocnić ryzyko poważniejszej korekty na giełdach akcji.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

