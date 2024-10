Lekka przecena, nVIDIA na nowych szczytach

W trakcie dnia nie ujrzymy publikacji istotnych danych makroekonomicznych. Raporty podadzą jednak m.in. 3M, General Electric, General Motors, Lockheed Martin, Logitech, Philip Morris i Verizon

Poniedziałkowa sesja miała w całej Europie spadkowy charakter. Po neutralnym starcie przewagę od razu przejęła podaż, próba odbicia nastąpiła dopiero po południu i nie zakończyła się sukcesem – większość indeksów zamykała się w okolicach dziennych minimów, notując przeceny od 0,48 proc. (FTSE100) do 1,01 proc. (CAC40). Kurs EURUSD spadł z poziomów bliskich 1,0870 nawet do 1,0810, we wtorek rano oscyluje wokół 1,0820. Nie przeszkadza to specjalnie metalom szlachetnym, które wprawdzie notowały płytką korektę po ostatnich wzrostach, ale obecnie wydają się zbliżać do ataku na nowe szczyty.

WIG20 spadł w poniedziałek o 1,07 proc., sWIG80 o 0,89 proc., ale mWIG40 zyskał 0,70 proc. Na plusie zamykało się tylko 5 spółek głównego indeksu, wyprzedawany był sektor finansowy – największe negatywne kontrybucje wnosiły PKO (-2,60 proc.), Pekao (-2,58 proc.) i PZU (-1,93 proc.). Świetne zachowanie średnich spółek to zasługa XTB (+6,29 proc.), InterCars (+3,91 proc.) i ABPL (+7,52 proc.).

S&P500 spadło w poniedziałek o 0,18 proc., ale NASDAQ zyskał 0,27 proc.. O 4,14 proc. drożała nVIDIA, która w dobrym stylu wybiła czerwcowe szczyty. Lista rosnących spółek na NYSE była jednak nadzwyczaj krótka, a „najważniejsza spółka świata” trzymała indeksy w ryzach niemal samodzielnie.

W godzinach porannych większość indeksów azjatyckich znajduje się na minusach, Nikkei traci około 1,3 proc. Wczorajszy dzień przyniósł bardzo wyraźną wyprzedaż globalnego długu, która jest dziś kontynuowana – rentowności amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynoszą 4,22 proc. wobec zaledwie 4,075 proc. na zamknięciu ubiegłego tygodnia – rynek zaczął wyceniać nie tylko wygraną Donalda Trumpa w wyborach w USA, ale też pełną kontrolę Republikanów nad Kongresem. Kontrakty futures sugerują, że sesja w Europie rozpocznie się neutralnie lub od lekkich wzrostów, w trakcie dnia nie ujrzymy publikacji istotnych danych makroekonomicznych. Raporty podadzą jednak m.in. 3M, General Electric, General Motors, Lockheed Martin, Logitech, Philip Morris i Verizon.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

