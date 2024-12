Ile będzie w 2025 r. kosztować wybudowanie domu?

Rzeczywiste koszty budowy domu są jedną z najważniejszych informacji dla każdego planującego taką inwestycję. Dzięki tej wiedzy możemy właściwie zaplanować budżet. Ważne jest też zrozumienie sytuacji na rynku i trendów, które mogą mieć wpływ na zmiany cen, a - co za tym idzie - na powodzenie całego przedsięwzięcia. A jakie perspektywy dla potencjalnych inwestorów przynosi nadchodzący 2025 rok?

Obecnie sytuacja ekonomiczna wciąż sprzyja wszystkim, którzy planują budowę domu. W drugiej połowie 2024 roku ceny materiałów budowlanych były stabilne, nawet z lekką tendencją spadkową. Pewien niepokój może budzić wzrost cen działek budowlanych i potencjalne dalsze wzrosty cen energii, zwłaszcza że mają one wpływ na ceny stali i cementu, których produkcja jest energochłonna – zauważa Wojciech Rynkowski z Extradom.pl.

Na plus trzeba też zaliczyć jeszcze jeden czynnik - umiarkowaną liczbę trwających inwestycji deweloperskich. Dzięki temu inwestorzy mają możliwość zatrudnienia doświadczonej ekipy budowlanej bez ponoszenia nadmiernych kosztów.

Ile będzie kosztowała budowa domu na początku 2025 roku?

Według danych publikowanych regularnie przez Sekocenbud na koniec III kwartału 2024 cena za metr kwadratowy była najniższa w województwie lubuskim, około 5 400 zł/m2, a najwyższa w województwie mazowieckim - 5 860 zł/m2. W samej Warszawie przekroczyła już barierę 6070 zł/m2. Inwestorzy mają różne możliwości odliczenia podatku VAT i ulg podatkowych, dlatego podawane przeze kwoty to wartości netto.

Na dane za IV kwartał 2024 musimy jeszcze nieco poczekać, ale biorąc pod uwagę stabilne, zbliżone do poziomu inflacji w danym okresie wzrosty cen, to można przyjąć, że na koniec roku będzie to od 5480 zł/m2 w lubuskim do 5 950 zł/m2 w mazowieckim. W tradycyjnie najdroższej Warszawie spodziewam się kwoty około 6160 zł/m2.

Przekładając to na typowy dom jednorodzinny o powierzchni od 80-100 m2, jaki najchętniej w tym roku wybierali Polacy, to w zależności od metrażu i lokalizacji otrzymamy od 440 000 zł do 616 000 zł.

Czy budowa domu w 2025 roku będzie opłacalna?

Czy można się zatem pokusić o prognozę na nadchodzący 2025 rok?

Moim zdaniem będzie on nadal sprzyjał osobom, które zdecydują się na budowę domu jednorodzinnego. Mimo wysokich kosztów energii pewien zastój w budownictwie sprawia, że ceny materiałów budowlanych są wciąż na dość stabilnym poziomie. A z analizy wcześniejszych danych wynika, że w skali kraju koszty budowy domów w 2025 roku będą rosły w tempie podobnym do prognozowanej inflacji, czyli 5-6 proc., lub nieco powyżej tego wskaźnika – dodaje Wojciech Rynkowski.

Przemawia za tym powolny, stabilny wzrostów cen budowy domów, które obserwowaliśmy w drugiej połowie kończącego się właśnie roku. Żeby nie być gołosłownym - w trzecim kwartale 2024 roku koszty budowy wzrosły na poziomie od 0,6 proc. w województwie pomorskim do 2,3 proc. w mazowieckim. Średnio dla całego kraju było to wzrost na poziomie 1,55 proc.

Co lepiej wybrać w 2025 roku - dom czy mieszkanie?

Budowa domu pozostaje nadal atrakcyjną alternatywą dla mieszkania. Wciąż boleśnie odczuwamy skutki tego, co wydarzyło się na przełomie 2023 i 2024 roku, kiedy ogromne zainteresowanie Bezpiecznym Kredytem 2 proc. sprawiło, że sprzedawały się w zasadzie wszystkie mieszkania i domy dostępne na rynku pierwotnym i wtórnym. Niestety w ślad za tym ceny mieszkań, zwłaszcza w dużych miastach, osiągnęły pułap niedostępny dla większości z nas. Biorąc pod uwagę cenę metra kwadratowego powierzchni mieszalnej to budowa domu wydaje się być jak najbardziej uzasadnionym ekonomicznie wyborem.

Ile będzie kosztować budowa domu w 2025 roku?

Przed nami rok wielu niewiadomych. Największe z nich to rozwój sytuacji za naszą wschodnią granicą, ale także kwestie ekonomiczne, jak wysokość stóp procentowych i ewentualny program dopłat do kredytów hipotecznych. W tej sytuacji trudno więc prognozować, ile będzie kosztować budowa domu w 2025 roku. Spodziewam się powolnego wzrostu kosztów budowy domów, zbliżonego do prognozowanego poziomu inflacji, czyli pomiędzy 5 proc. a 7 proc. Oznacza to, że koszt budowy metra kwadratowego w poszczególnych województwach w grudniu 2025 roku wahałby się od 5 800 zł/m2 do 6 300 zł /m2 w poszczególnych województwach i nawet 6 550 zł /m2 w Warszawie.

Zatem według prognoz Extradom.pl dom 80-100 m2, w zależności od metrażu i technologii, na koniec roku 2025 będzie kosztował od 465 000 zł do 630 000 zł netto, chociaż ceny w Warszawie zapewne przebiją tę granicę już w połowie roku.

Domy gotowe – od umowy do przeprowadzki w nawet w trzy miesiące!

Z dnia na dzień rośnie też zainteresowanie domami prefabrykowanymi, które cieszą się uznaniem w wielu krajach Europy. Ich zakup przypomina nieco wizytę w salonie samochodowym. Tu też wybieramy interesujący nas model, personalizujemy go, wybierając z gamy oferowanej przez producenta rodzaj i kolor pokrycia dachowego oraz wykończenia, uzgadniamy układ instalacji i podpisujemy umowę na produkcję i budowę domu. W idealnej sytuacji, całość od podpisania umowy do przeprowadzki zajmuje zaledwie 3- 4 miesiące! – podsumowuje Wojciech Rynkowski z Extradom.pl.

Jest to również rozwiązanie konkurencyjne z ekonomicznego punktu widzenia. Na koniec listopada 2024 roku jeden z najpopularniejszych domów gotowych w ofercie Extradom.pl kosztuje 389 000 zł. Nawet jeśli do tego doliczymy koszt działki - powiedzmy 200 000 zł - to z kwoty 800 000 zł, która rok temu stała się swego rodzaju wyznacznikiem na rynku nieruchomości, pozostanie nam jeszcze ponad 200 000 zł na urządzenie i wykończenie domu.

