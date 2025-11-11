Warren Buffett opuszcza firmę. Ma ważne przesłanie do świata

Warren Buffett wycofuje się z zarządzania spółką Berkshire Hathaway. 95-latek ma radę dla wszystkich, którzy chcą coś osiągnąć w życiu.

Warren Buffett, 95-letni szef Berkshire Hathaway już wkrótce zakończy swoją kadencję, opublikował 10 listopada list do swoich dzieci i akcjonariuszy.

Czuję się lepiej w odniesieniu do drugiej połowy mojego życia niż pierwszej - napisał legendarny inwestor.

W liście podzielił się radą:

Nie obwiniaj się za błędy przeszłości, naucz się czegokolwiek z nich i idź dalej. Nigdy nie jest za późno, by stać się lepszym.

Przesłanie miliardera: trzeba pomagać innym

Buffett uważa, że prawdziwa wielkość nie polega na gromadzeniu fortuny, zdobywaniu sławy czy władzy.

Kiedy pomagasz komuś na tysiące różnych sposobów, pomagasz światu - podkreślił inwestor.

Jego zdaniem życzliwość nic nie kosztuje, ale jednocześnie bezcenna.

money, interia, jb