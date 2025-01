Finansowy Dekalog na 2025 rok

Początek roku to czas noworocznych postanowień. Zdecydowana większość z nich dotyczy zdrowego trybu życia, lepszej diety i częstszego uprawiania sportu. Jednak dla wielu osób równie ważne mogą być postanowienia związane z finansami. Przedstawiamy listę 10 postanowień, które każdy powinien wziąć sobie do serca, by zakończyć 2025 rok ze zdrowszym portfelem. Pamiętaj, że w finansach, podobnie jak na siłowni, bardziej liczy się wytrwałość i regularność niż jednorazowy wysiłek.

W roku 2025 Polskę czeka wiele finansowych wyzwań – od wciąż wysokiej inflacji (4,8 proc. na koniec roku) po możliwe konsekwencje powrotu Donalda Trumpa do Białego Domu. Jak wynika z badania eToro Puls Inwestora Indywidualnego, martwimy się o stan polskiej i globalnej gospodarki – takie obawy wyraża odpowiednio 53 proc. i 55 proc. ankietowanych. Znacznie lepiej oceniamy swoją indywidualną sytuację. Aż 77 proc. Polaków nie martwi się o bezpieczeństwo swojej pracy, 76 proc. nie obawia się spadku dochodów, a 78 proc. jest pewna swoich inwestycji. Nie oznacza to jednak, że nie ma pola do poprawy naszej sytuacji finansowej. Tym bardziej, że – jak wynika z wielu badań – Polacy wciąż mają problem z systematycznym oszczędzaniem i inwestowaniem. Niewielu z nas kontroluje na bieżąco swoje wydatki.

Poniżej przedstawiamy 10 zaleceń na poprawę naszych finansów, które jednocześnie mogą stać się gotowymi postanowieniami na nowy rok. Warto wybrać jedno, kilka lub nawet wszystkie, by dołączyć je do swojej prywatnej listy celów. Tak, aby zakończyć 2025 rok z grubszym i zdrowszym portfelem.

1. Stwórz budżet i śledź swój majątek netto

Budżet to fundament zdrowych finansów. Uwzględnij swoje dochody, wydatki i oszczędności, a raz w miesiącu aktualizuj swój majątek netto. Czy wiesz, ile zarabiasz i wydajesz? To pierwszy krok do budowania bogactwa. Śledzenie majątku netto pozwoli Ci monitorować postępy w drodze do finansowej niezależności.

Nie musisz już zapisywać każdego wydatku ręcznie. Skorzystaj z aplikacji, które automatycznie tworzą budżet na podstawie danych z Twojego banku.

2. Oszczędzaj 10 proc. dochodu na emeryturę

Jeśli zaczniesz wcześnie, wystarczy odkładać 10 proc. dochodu. Emerytura to czas, który warto sobie zaplanować. Im wcześniej zaczniesz, tym mniej będziesz musiał oszczędzać w przyszłości. Regularność jest kluczem – nawet małe kwoty budują kapitał przez lata. Jeśli nie jesteś w stanie oszczędzać 10 proc. dochodu, nie rezygnuj, tylko odkładaj tyle ile możesz.

3. Zacznij działać – nawet od małych kwot

Największym błędem finansowym jest… brak działania. Lepiej oszczędzać i inwestować małe kwoty, niż czekać na „idealny moment”. Według badania Puls Inwestora Indywidualnego eToro, aż 53 proc. inwestorów, którzy już inwestują, osiągnęło swoje cele, a jedynie 5 proc. twierdzi że im się to nie udało. Działanie jest ważniejsze od perfekcyjnego planowania. Nie czekaj na idealny moment – on nigdy nie nadejdzie.

4. Dywersyfikuj swój portfel inwestycyjny

Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę. Inwestuj w różne klasy aktywów, takie jak akcje, fundusze ETF, obligacje czy gotówka. Dywersyfikacja chroni przed ryzykiem i zwiększa szanse na stabilne zyski. Nie próbuj zgadywać, co przyniesie największy zysk, tylko dywersyfikuj..

5. Planuj większe wydatki z wyprzedzeniem

Marzysz o remoncie, zakupie samochodu lub edukacji dzieci? Planuj takie wydatki i trzymaj oszczędności w bezpiecznych instrumentach finansowych, takich jak obligacje, konta oszczędnościowe czy lokaty. Dzięki temu unikniesz konieczności zaciągania dużych kredytów. Planowanie chroni przed impulsywnymi decyzjami finansowymi.

6. Zbuduj fundusz awaryjny

Nieprzewidziane wydatki mogą zdarzyć się każdemu – awaria samochodu, utrata pracy czy nagłe leczenie. Dlatego warto mieć fundusz awaryjny pokrywający 3-6 miesięcy wydatków, który zabezpieczy Cię przed życiowymi niespodziankami.

7. Spłać wysoko oprocentowane długi

Długi konsumenckie, takie jak karty kredytowe, chwilówki czy pożyczki gotówkowe, potrafią zrujnować finanse. Uczyń priorytetem spłatę najdroższych długów. Im szybciej się ich pozbędziesz, tym szybciej zaczniesz budować oszczędności.

8. Automatyzuj inwestycje

Ustal automatyczne przelewy na konto inwestycyjne. Dzięki temu unikniesz pokusy wydania pieniędzy na coś innego. Regularne inwestowanie, nawet niewielkich kwot, z czasem przynosi imponujące efekty. Automatyzacja eliminuje emocje z procesu inwestycyjnego.

9. Spłać kredyt hipoteczny przed emeryturą

Posiadanie kredytu hipotecznego na emeryturze to ogromne obciążenie finansowe. Zrób plan, aby spłacić hipotekę wcześniej, by na emeryturze móc skupić się na korzystaniu z życia, a nie na spłacaniu rat.

10. Nie stawiaj sobie zbyt wygórowanych celów – stopniuj je

Nie próbuj zdobyć finansowego Everestu od razu. Podziel swoje cele na mniejsze etapy i świętuj każdy osiągnięty krok. Zamiast mówić, że chcesz zaoszczędzić 100 000 zł, postaw sobie cel zaoszczędzenia 10 000 zł w pierwszym roku. Następnie podnoś poprzeczkę. Cele powinny być konkretne, mierzalne i realistyczne.

Klucz do sukcesu to regularność i działanie

Twój Finansowy Dekalog na 2025 rok to zbiór prostych, ale skutecznych zasad. Zacznij od małych kroków, ale działaj regularnie. Zamiast szukać wymówek, szukaj rozwiązań. Pamiętaj, że największym ryzykiem jest brak działania.

Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce

