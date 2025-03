Największa wyprzedaż długu od 1990 roku

Środa 5 marca przejdzie do historii, ze względu na największą wyprzedaż niemieckiego długu od 1990 roku. W przeciągu jednej sesji, rentowności 10-letnich niemieckich obligacji wzrosły o ponad 30 punktów bazowych, nawet pomimo tego, że Europejski Bank Centralny ma dzisiaj obniżyć stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Jednocześnie mocny wzrost rentowności nie przeszkadza euro, które w przeciągu ostatnich trzech dni zalicza największy wzrost w stosunku do amerykańskiego dolara od 2015 roku. Czy zapowiedź ogromnych wydatków zbrojeniowych w Europie, które mają być finansowane długiem, to punkt zwrotny dla Europy czy zapowiedź problemów z nadmiernym zadłużeniem?

Europa znajduje się obecnie w bardzo ważnym punkcie swojej historii. Polityka Donalda Trumpa zmusiła Stary Kontynent do refleksji, czego wynikiem ma być zupełnie inna polityka dotycząca wydatków zbrojeniowych niż przez ostatnie 30 lat. Oczywiście Unia Europejska stanowi trzon krajów NATO, ale do tej pory w dużej mierze Europa korzystała na długotrwałym pokoju, oczekując pomocy ze strony USA w przypadku pojawienia się zagrożenia. W momencie, kiedy Stany Zjednoczone chcą zmniejszyć swoją obecność w Europie i potencjalnie odciąć się od Ukrainy, Europa musi wziąć sprawy w swoje ręce. Poza samymi mocnymi wydatkami w Niemczech, Komisja Europejska chce uruchomienia środków na poziomie 800 mld EUR: 650 mld EUR w ramach partycypacji z poszczególnych krajów oraz 150 mld EUR w ramach pożyczek. Oczywiście środki te mają pochodzić z emisji długu, co oczywiście widać w reakcji rynkowej. To oczywiście nie wszystko. Oczekuje się, że dzięki tym wydatkom pobudzony zostanie wzrost gospodarczy, wzrosną również ceny, co powoduje, że Europejski Bank Centralny może mieć mniejszą przestrzeń do obniżek. Dzisiaj o godzinie 14:15 EBC najprawdopodobniej obniży stopy procentowe, ale rynek wskazuje na to, że w drugiej połowie tego roku, EBC nie będzie już obniżał stóp procentowych. Obecna stopa depozytowa wynosi 2,75 proc. i jeszcze kilka tygodni temu oczekiwano, że stopy zejdą przynajmniej do poziomu 2 proc. Obecnie wycenia się, że EBC może obniżyć stopy teraz i za miesiąc, ale w czerwcu zapowie już koniec obniżek stóp procentowych.

Reakcja na rynku może wydawać się przesadzona, w szczególności, jeśli nie zapominamy o temacie ceł. Donald Trump wprowadził cła 25 proc. na Kanadę i Meksyk, choć opóźnił o miesiąc wprowadzenie dodatkowych stawek na samochody. Nie można wykluczyć, że Trump zdecyduje się na podobny krok w stosunku do krajów europejskich, nawet jeśli te planują zwiększyć wydatki na zbrojenia, co było jednym z powodów narzekania przez Trumpa w ostatnich miesiącach.

Złoty pozostaje bardzo silny w kontekście umocnienia europejskich walut, również w oczekiwaniu na potencjalny pokój na Ukrainie. Niemniej, jeśli pokój ten nie zostanie wprowadzony szybko, może wydawać się, że siła złotego względem najważniejszym walut może być na wyczerpaniu. Na godzinę 10:30 za dolara płacimy 3,8667 zł, za euro 4,1720 zł, za franka 4,3595 zł, za funta 4,9805 zł.

Michał Staniak, CFA, Wicedyrektor Działu Analiz XTB

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje