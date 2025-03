Niemcy chcą zdjąć zadłużeniowe kajdany

Posiedzenie EBC w centrum uwagi. EUR/USD po silnych zwyżkach stawia pytanie: czy o parytecie w najbliższych tygodniach można już zapomnieć? Korekta na parach ze złotym, USD/PLN z nieudanym przebiciem wsparcia na 3,85.

Luzowania ciąg dalszy?

Wydarzeniem dnia na rynkach jest posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp procentowych. Analitycy są zgodni, że dojdzie do cięcia stóp o 25 pkt bazowe, a stopa depozytowa zacumuje na poziomie 2,50 proc.. Sporo się jednak mówi o tym, co może powiedzieć Lagarde na konferencji prasowej, zważywszy choćby na mocno rosnącą rentowność niemieckiego długu. To właśnie lokomotywa europejskiej gospodarki ma porzucić politykę unikania nadmiernego zadłużenia i uruchomić projekty wspierające rozwój warte niebagatelne 500 mld euro. Ważna kwestia to stopy procentowe, bo jeśli pozostaną na wysokim poziomie, spowodują wzrost kosztów zadłużania się. Inwestorzy oczekują od prezes EBC jasnej deklaracji, co dalej: czy na kolejnych posiedzeniach również możemy oczekiwać dalszego obniżania kosztu pieniądza? Analitycy zwracają uwagę, że pobudzenie gospodarki może wiązać się z wyższą inflacją. A to ograniczy pole manewru bankowi centralnemu w kwestii dalszych cięć stóp.

Scenariusz parytetu na razie schowany

Główna para walutowa świata ma za sobą duże zwyżki. W kilka dni z pułapu 1,04 udało się dojść do poziomu 1,08, co jak na rynek FX jest sporym osiągnięciem. W takich sytuacjach często pojawia się pytanie o korektę: czy rynek nazbyt się nie zapędził i nie dojdzie do realizacji zysków? Wspólną walutę „ciągną” (choć nie powinny) rosnące rentowności obligacji. Z jednej strony to kwestia planowanych projektów, które mają rozruszać niemiecką gospodarkę. Z drugiej – zapowiedź ogromnych wydatków zbrojeniowych. Oba te czynniki mają jeden wspólny mianownik, czyli zwiększanie zadłużenia (patrz emisja obligacji). Skoro podaż ma się zwiększyć, to spada cena obligacji i w efekcie rośnie ich rentowność. W teorii element zadłużania się nie jest korzystny dla wspólnej waluty, więc ruch na euro może nieco dziwić. Do tego dochodzi kwestia ewentualnej obniżki stóp przez EBC dzisiaj i zapowiedź dalszych kroków, co również może stać się balastem dla wspólnej waluty.

Korekta na złotym

Wspominaliśmy o planowanych wielkich wydatkach w Niemczech, by rozruszać gospodarkę i trzeba dodać, że to dobra informacja również dla Polski. Nasz największy partner handlowy może po prostu zwiększyć wymianę handlową z nami, co przełoży się pozytywnie na wzrost gospodarczy w kraju. Dzisiaj krajowa waluta jest nieco w defensywie, ale pamiętajmy, że szczególnie na USD/PLN zeszliśmy aż do wsparcia na poziomie 3,85. Od początku tygodnia zapomnieliśmy o „4” z przodu i jesteśmy, aż 15 groszy niżej. Dzisiaj nastąpił test tego ważnego wsparcia, a skoro próba zakończyła się fiaskiem, mamy odbicie w górę. Większej zmienności, również na parach powiązanych z PLN, możemy oczekiwać w czasie konferencji prezes EBC.

Krzysztof Pawlak, analityk walutowy Walutomat.pl

