Rynek pracy na Wyspach z przekazem dla BoE

Główna para walutowa świata w okolicach 1,1430, czekamy na doniesienia z frontu rozmów handlowych USA z Chinami, a także jutrzejsze odczyty inflacyjne zza oceanu. Dane z brytyjskiego rynku pracy ciążą notowaniom funta na rynku FX. Złoty utrzymuje dobrą passę do EUR, USD i CHF.

Czekamy na rozstrzygnięcie

Na popularnym „edku” trwa faza wyczekiwania. Na EUR/USD dzisiejszy poranek zaczął się od spadku w okolice 1,1370, ale dolar z każdą godziną odrabiał straty i piął się w górę. Aktualnie znów wkraczamy w rejon oporu w przedziale 1,1430-1,1470. Na ten moment nie mamy więc rozstrzygnięcia, a inwestorzy zapewne będą czekać na wieści dotyczące dwóch ważnych aspektów. Z jednej strony to kwestia rozmów handlowych USA-Chiny, których finałem ma być choćby częściowe porozumienie podpisane na weekendowym spotkaniu grupy G7. Trumpowi zależy przede wszystkim na metalach rzadkich, by znów rozruszać eksport przez Chiny. Z kolei Państwo Środka liczy na brak restrykcji w temacie szeroko pojętych zaawansowanych technologii. Z drugiej strony jutro nastąpi publikacja danych inflacyjnych z USA. Prognozy zakładają nieco większą dynamikę cen. Jeśli publikacje będą zgodne z prognozami, to powinien być to plus dla USD. Wyższa inflacja stanowi mocny argument dla Fed, by utrzymywać jastrzębie podejście i odsuwać w czasie luzowanie monetarne.

Dane z rynku pracy osłabiają GBP

Na rynku FX zauważalna jest dzisiaj słabość funta brytyjskiego. To konsekwencja gorszych danych z tamtejszego rynku pracy. Wyższa niż miesiąc wcześniej okazała się stopa bezrobocia i wyniosła 4,6%. Znacznie gorzej wypada też sytuacja mierzona liczbą nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. Prognoza zakładała wzrost do 9,5 tys., natomiast publikacja pokazała aż 33,1 tys. Co ważne dla polityki monetarnej Banku Anglii, mamy również spowolnienie tempa wynagrodzeń (spadek względem poprzedniego miesiąca o 0.3%). Cały obraz brytyjskiego rynku pracy pokazuje więc słabszy moment, co może skutkować wzmocnieniem scenariusza przyspieszonych obniżek stóp sygnowanych przez BoE. Dla funta brytyjskiego to niezbyt korzystna informacja, więc traci do głównych walut, do USD blisko 0,4%, do EUR również w okolicach 0,4%.

Powiew optymizmu na krajowych aktywach

Dzisiaj na krajowej giełdzie widzimy odreagowanie, szczególnie w sektorze bankowym, który w ostatnich dniach cierpiał po doniesieniach o tym, że koalicja rządząca poważnie myśli o nowym podatku bankowym od nadmiarowych zysków. Najnowsze informacje są jednak takie, że w zaplanowanym na jutro expose premiera Tuska ten pomysł się nie znajdzie, a jeden z koalicjantów nie uwzględnił tej idei wśród swoich priorytetów. Jutro premier ma też przedstawić wniosek o wotum zaufania dla swojego rządu. Powiew optymizmu na krajowych aktywach widać również na PLN. Kurs EUR/PLN, po wczorajszym spadku do poziomu 4,27, kontynuuje dzisiaj marsz dalej na południe i aktualnie schodzimy blisko 2 grosze niżej. Dzisiaj w kalendarzu praktycznie nie ma już ważnych publikacji makro, o 22 planowane jest przemówienie Donalda Trumpa.

Krzysztof Pawlak, analityk walutowy Walutomat.pl