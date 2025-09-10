Geopolityka wychodzi na pierwszy plan

Jeżeli komuś się wydawało, że w geopolityce sytuacja się uspokaja, to wczorajszy wieczór i noc musiały być szokiem. Nad Polską zestrzelono rosyjskie drony, a w Katarze Izrael przeprowadził atak bombowy. W tle dalsze problemy Węgier powodowane wysoką inflacją.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej

Wczoraj doszło do wielokrotnego naruszenia przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej. Wiadomość potwierdziło Dowództwo Operacyjne. Na Wschodzie od wczoraj jest bardzo gorąco. Ze względu na koncentrację wojsk przy granicy spowodowaną ćwiczeniami białorusko-rosyjskimi doszło do zamknięcia granicy Polski z tymi państwami. Jak to często bywa w sytuacjach konfliktowych, wydalono również dyplomatę podejrzanego o działalność szpiegowską. Biorąc pod uwagę skalę eskalacji napięć i szerokie omawianie tematu w mediach zachodnich, można by oczekiwać silnej reakcji rynków. Od rana widzimy przecenę polskiego złotego. Jednak ruch ten zaczął się na poważnie dopiero tuż przed otwarciem giełdy. Trochę ponad 1 grosz straty to nie jest jednak, jak na ważne wydarzenie, duży ruch. Większą zmianę widać na giełdzie, gdzie spadki głównych indeksów sięgają półtora procent. Biorąc pod uwagę skalę wydarzeń, ta reakcja rynków pokazuje, że na razie zdrowy rozsądek wygrywa jeszcze z emocjami.

Inflacja na Węgrzech

Wczoraj poznaliśmy dane na temat wzrostu cen na Węgrzech. Miało być 4,3 proc. i właśnie tyle zobaczyliśmy. Dlaczego to ważny odczyt? W tym roku Węgrzy tylko raz pokazali niższy odczyt – 4,2 proc. w kwietniu. Inflacja się stabilizuje, ale problem polega na tym, że nie na poziomie, którego chcieliby Węgrzy. Dodatkowo podwyższona inflacja nie pozostawia miejsca na obniżki stóp procentowych, a wysoki koszt kredytu dociska gospodarkę. Z drugiej strony wysokie stopy procentowe powodują, że inwestorzy cały czas patrzą na forinta przychylnie. Niby gospodarka, która rośnie ułamki procenta rocznie to złe miejsce na inwestycje, ale skoro waluta płaci tak dobre odsetki, to jednak warto. W rezultacie od początku roku forint podrożał względem złotego już 4 proc.. Izrael przyznaje się do ataków w Katarze -

Wczoraj doszło również do ataków Izraela na członków Hamasu. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że cel przebywał w stolicy Kataru – mieście Doha. Państwo żydowskie przyznało się od razu do ataku i poinformowało, że uprzedzało USA. Amerykanie są tutaj w bardzo niewygodnej sytuacji, bo oba te kraje są ich ważnymi sojusznikami w regionie. Co ciekawe, groźba eskalacji w tej części świata nie przełożyła się na razie na rynek ropy. Widać kolejne maksima na złocie, co w ostatnich dniach nie jest jednak niczym nadzwyczajnym. Kolejnym efektem tego wydarzenia było umocnienie się dolara, który już wczoraj odzyskiwał część ostatnich strat względem euro. Podczas dużych napięć na świecie dolar nadal uchodzi za bezpieczną przystań. Co ciekawe, nie widać na razie reakcji na franku szwajcarskim.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

13:45 – Szwajcaria – wystąpienie prezesa banku centralnego,

14:30 – USA – inflacja producencka.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

