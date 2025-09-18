Amerykanie pierwszy raz w 2025 tną stopy

Niby wszyscy wiedzieli, co się wydarzy, a rynki i tak reagowały na decyzję o obniżce stóp procentowych o 0,25 proc. w USA. Konferencja prezesa Fed malowała obraz tamtejszej gospodarki znacznie lepszy niż dane makroekonomiczne. W tle również Kanada tnie stopy.

Stopy procentowe w dół

Wczoraj nie było niespodzianki. Pierwsza w tym roku obniżka stóp procentowych stała się faktem. Po pięciu z rzędu posiedzeniach bez zmian nadszedł ruch o 0,25 proc. w dół. Co ciekawe zapowiada się, że na kolejnych dwóch zobaczymy kolejne dwa cięcia. Rynki po samej decyzji zareagowały wyprzedażą amerykańskiej waluty. Wyglądało to trochę tak, jakby część inwestorów do ostatniej chwili nie wierzyła, że dojdzie do obniżek. Kurs EURUSD po samej decyzji przez krótki moment przekroczył dolara i 19 centów za jedno euro, wyznaczając kolejne wieloletnie maksima. Potem nadeszła jednak konferencja prasowa, która spowodowała szybki powrót na poprzednie poziomy.

Co powiedział Powell?

Na konferencji prasowej po obniżce stóp procentowych, prezes Fed malował pozytywny obraz amerykańskiej gospodarki. Wielokrotnie przedstawiana narracja o problemach tamtejszego rynku pracy była negowana. W górę szły poprzednie pesymistyczne prognozy. Nie wpłynęło to na oczekiwania względem kolejnych dwóch cięć w tym roku. W przyszłym roku Jerome Powell przewiduje tylko jedno, również podobnie w 2027 r. Złośliwi analitycy sugerują, że na 2026 r. prognoza dotyczy tylko posiedzeń, gdzie będzie on prezesem. W maju bowiem zobaczymy już jego następcę. Kontrakty terminowe na kolejny rok mówią jednak obecnie o 2-3 obniżkach. Patrząc na rozbieżność pomiędzy poziomami stóp procentowych w innych gospodarkach a USA, to jeżeli cła nie rozpędzą inflacji, to należy się spodziewać, że rynek ma znacznie więcej racji niż zapowiedzi prezesa Fed.

Kanada nie zaskoczyła rynków

Jeszcze przed głównym wydarzeniem dnia, którym z pewnością były wieczorne działania Fed, poznaliśmy decyzję z Kanady. Podjęto decyzję o obniżce stóp procentowych z 2,75 proc. na 2,5 proc.. Te wskaźniki w Kanadzie w ostatnich latach występowały niższe niż w USA. Działo się tak np. w latach 2017-2019, kiedy to Kanada wolniej podnosiła koszt pieniądza niż USA. Obecnie jednak przez zamieszanie z cłami mamy wyjątkowo wysoką różnicę. Kanada poprzez obniżanie szybciej stóp procentowych ratowała swoją gospodarkę, która została boleśnie trafiona polityką celną nowej administracji USA. Po wczorajszych decyzjach banków centralnych finalnie to dolar amerykański zyskał więcej na wartości niż kanadyjski.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

13:00 – Wielka Brytania – decyzja w sprawie stóp procentowych,

14:30 – USA – dane z rynku pracy.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

