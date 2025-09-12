Wall Street rośnie mimo słabych danych z rynku pracy

Uwaga rynku skupia się również na piątkowej decyzji agencji Fitch w sprawie ratingu Francji. Na rynku kryptowalut Bitcoin przebił dziś poziom 115 tys. USD, korzystając ze wsparcia dobrych nastrojów na Wall Street. Kluczowym wydarzeniem dla inwestorów pozostaje jednak przyszłotygodniowe posiedzenie FOMC

Podczas czwartkowej sesji na europejskich rynkach akcji dominowały pozytywne nastroje, mimo braku niespodzianek ze strony Europejskiego Banku Centralnego. Zgodnie z oczekiwaniami, EBC pozostawił stopy procentowe bez zmian. W swoim wystąpieniu prezes Christine Lagarde podkreśliła jednak, że proces dezinflacji w strefie euro uległ zatrzymaniu, a inflacja wciąż utrzymuje się powyżej celu banku. Jednocześnie zaznaczyła, że w razie potrzeby EBC nie wyklucza dalszych podwyżek stóp procentowych. Na koniec dnia główne indeksy w Europie zakończyły notowania umiarkowanymi wzrostami. Francuski CAC40 zyskał 0,80 proc., wspierany głównie przez spółki przemysłowe i finansowe. Brytyjski FTSE100 wzrósł o 0,78 proc., hiszpański IBEX35 o 0,68 proc., a szwajcarski SMI o 0,62 proc.. Nieco słabiej wypadł niemiecki DAX, który zakończył dzień zwyżką o 0,30 proc., obciążony spadkiem notowań spółki SAP, tracącej blisko 1,74 proc.. Na tle Europy zdecydowanie gorzej zaprezentował się turecki indeks BIST100, który spadł o 1,92 proc. Najmocniej traciły spółki z sektora finansowego i przemysłowego, których notowania obniżyły się o ponad 2 proc. Turecki bank centralny (TCMB) poinformował o kolejnej w tym roku redukcji stóp procentowych – tym razem o 250 punktów bazowych, co obniżyło stopę referencyjną do 40,5 proc.

Na tle Europy zdecydowanie lepiej zaprezentował się rynek krajowy. Czwartkowa sesja na warszawskiej giełdzie upłynęła pod znakiem solidnych wzrostów, które częściowo stanowiły odreagowanie po wcześniejszych spadkach wywołanych incydentem z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Jednocześnie Rzecznik Generalny TSUE uznał, że metoda wyznaczania wskaźnika WIBOR nie powinna podlegać ocenie sądów, co sprawiło, że WIG_Banki wzrósł o 1,92 proc., stanowiąc fundament pod wzrost całej giełdy. Sam indeks WIG20 zakończył sesję wzrostem o 1,57 proc., a wśród liderów znalazły się spółki odzieżowe – CCC, które zyskało 5,03 proc., oraz LPP, którego akcje podrożały o 3,21 proc.. Dobre nastroje widoczne były także w segmencie spółek średnich i małych: mWIG40 wzrósł o 0,82 proc., a sWIG80 o 0,27 proc.

Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się wyraźnymi wzrostami. Indeks S&P500 zyskał 0,85 proc., a technologiczny NASDAQ wzrósł o 0,72 proc. W gronie spółek najlepiej radziła sobie Tesla, której akcje podrożały o 6,04 proc.. Z kolei po wcześniejszych silnych zwyżkach korektę odnotowały Oracle, tracąc 6,23 proc., oraz Broadcom, którego kurs spadł o 2,69 proc.. Inwestorzy poznali także dane makroekonomiczne. Inflacja CPI w sierpniu wyniosła 2,9 proc. r/r, zgodnie z oczekiwaniami rynku, natomiast inflacja bazowa utrzymała się na podwyższonym poziomie 3,1 proc. Jednocześnie liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła do 263 tys., przekraczając prognozy. Po raz kolejny słabe dane z rynku pracy wręcz poprawiają sentyment na rynku akcji, choć trudno powiedzieć, jaki miałyby wpływ na Fed, skoro wrześniowa obniżka stóp jest przesądzona.

Na rynkach azjatyckich widać dziś pozytywne nastroje – Hang Seng zyskuje ponad 1,5 proc., a Nikkei rośnie o przeszło 1 proc., kontrakty futures sugerują jednak, że otwarcie w Europie będzie miało miejsce na znacznie skromniejszych plusach. Uwaga rynku skupia się również na piątkowej decyzji agencji Fitch w sprawie ratingu Francji. W marcu 2025 r. agencja potwierdziła długoterminową ocenę kredytową kraju na poziomie AA- z negatywną perspektywą. Ewentualne obniżenie ratingu byłoby kolejnym ciosem, zwiększającym ryzyko wymuszonej wyprzedaży francuskich obligacji, które i tak pozostają pod presją. Dług publiczny Francji wynosi obecnie około 115 proc. PKB, co plasuje ją na trzecim miejscu wśród najbardziej zadłużonych państw strefy euro. Na rynku kryptowalut Bitcoin przebił dziś poziom 115 tys. USD, korzystając ze wsparcia dobrych nastrojów na Wall Street. Kluczowym wydarzeniem dla inwestorów pozostaje jednak przyszłotygodniowe posiedzenie FOMC.

Michał Kozak, Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

