Karuzela cen ropy

Czarne złoto pozazdrościło szczytów prawdziwemu. Po bardzo dobrym tygodniu widzimy dzisiaj od rana twarde lądowanie cen ropy. Dane z USA wyglądały solidnie, ale rynek wiedział swoje i dolar zakończył tydzień osłabieniem. Wśród kryptowalut znów robi się nerwowo.

Lepsze dane zza oceanu

Piątek przyniósł kilka ważnych odczytów z USA. Zaczęło się od informacji na temat wydatków i dochodów Amerykanów. Obydwa wskaźniki symbolicznie o 0,1 proc. przekroczyły oczekiwania. Jest to dobry sygnał dla rynków, bo rosną wydatki, ale także dla stabilności systemu, bo ze wzrostem wydatków w parze idzie wzrost dochodu. Szkoda, że dochody rosną wolniej niż wydatki. Co ciekawe, rynki wykorzystały te dane do korekty ostatnich umocnień dolara. Powodem do osłabienia dolara mogły być natomiast późniejsze dane, gdzie gorzej od oczekiwań wypadł raport Uniwersytetu Michigan. Pomimo tego odbicia rynek zakończył jednak tydzień wciąż mocniejszym dolarem.

Zamieszanie na rynku ropy

Za nami bardzo dobry tydzień dla czarnego złota. Surowiec ten poszedł w górę w zeszłym tygodniu o około 6 proc. Rynek wycenia obecnie dwie rzeczy. Z jednej strony ograniczenie eksportu z Rosji, która, co prawda bardzo późno, ale odczuwa coraz dotkliwiej konsekwencje agresji na terytorium Ukrainy. Z drugiej strony obniżki stóp procentowych w USA sugerują zwiększony popyt na ropę naftową. Generalnie wygląda trochę na to, że popyt został ostatnio niedoszacowany. Najlepiej świadczy o tym fakt, że nie tylko skończyło się zamykanie odwiertów w USA, ale również ruszają nowe. Dodatkowo OPEC zwiększa limity wydobycia. Warto z kolei zwrócić uwagę, że dzisiaj od rana widzimy spadek cen. Jest to najprawdopodobniej wynikiem zmniejszenia napięć geopolitycznych w weekend. Jeszcze w piątek widzieliśmy baryłkę za 70,5 dolara. Dzisiaj rano za 68,5. Rosnące ceny ropy są zagrożeniem dla dotychczasowych prognoz inflacji a tym samym tempa obniżek stóp procentowych.

Słabszy tydzień dla kryptowalut

Poprzedniego tygodnia kryptowaluty nie mogą zaliczyć do udanych. Jeszcze w poniedziałek cena Bitcoina przekraczała 115 000 USD. W piątek spadła poniżej 110 000 USD. Warto zwrócić uwagę, że był to również tydzień słabszego dolara, więc spadek wyceny w innych głównych walutach nie był aż tak dotkliwy. Nie można jednak jedynie tym argumentem tłumaczyć obecnej kondycji Bitcoina. Wielu analityków wskazuje, że na rynku brakuje napływu dużych inwestorów. Z drugiej strony znaleźli się oni tuż poniżej poziomu 110 000 USD. Dzisiaj od rana widać co prawda pewne odbicie, ale zobaczymy jak długo potrwa.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje