Pierwszy miesiąc roku i od razu podwyżka OC

Po ośmiu miesiącach spadków średnia cena ubezpieczenia OC w Polsce delikatnie wzrosła. W styczniu 2026 r. kierowcy płacili przeciętnie 648 zł, czyli o 6 zł więcej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie z danych Rankomat.pl wynika, że OC pozostaje tańsze niż rok temu – średnia składka jest niższa o 45 zł. Warto jednak pamiętać, że różnice regionalne wciąż są wyraźne. Pomorskie pozostaje jedynym województwem, w którym średnia cena OC przekracza 700 zł. Jeszcze drożej jest w największych miastach – we Wrocławiu, Gdańsku i Szczecinie kierowcy płacą średnio ponad 800 zł.

Wzrost z 642 zł w grudniu 2025 roku do 648 zł w styczniu 2026 r. średniej ceny OC, to symboliczna podwyżka o 1 proc.. Przerywa ona jednak trend spadkowy utrzymujący się od maja 2025 roku, kiedy przeciętna polisa kosztowała rekordowych 711 zł. Jeśli jednak porównać dane rok do roku, to można mówić o spadku o 5,5 proc.

„W maju ubiegłego roku ceny OC osiągnęły najwyższy poziom od 2018 roku. Po ośmiu miesiącach łagodnych spadków i styczniowym, niewielkim wzroście widać, że rynek porusza się w szerszym cyklu „wzrost–korekta–stabilizacja”. Ubezpieczyciele nadal odczuwają presję kosztową związaną z obsługą polis i likwidacją szkód, ale odrobiona strata techniczna z 2024 roku daje im ograniczone pole do korekt. Nie spodziewamy się gwałtownych ruchów – raczej dalszego „falowania” cen. To dobry moment na porównywanie ofert” – komentuje Aleksandra Wilczyńska, Head of Auto Rankomat.pl.

Zmiany w rankingu najdroższych i najtańszych miast

Roczne porównanie danych dla miast wojewódzkich pokazuje, że spadki objęły wszystkie analizowane ośrodki. Doszło jednak do istotnych przetasowań. Wrocław zdetronizował wieloletniego lidera wśród najdroższych miast. W Gdańsku mediana ceny OC spadła z 960 zł w styczniu 2025 r. do 835 zł w styczniu 2026 r., a we Wrocławiu z 933 do 846 zł. Zmiany widoczne są także wśród najtańszych miast. W Rzeszowie i Opolu składki również zmalały, choć kwotowo były to mniejsze spadki. Ostatecznie to stolica Podkarpacia została miastem wojewódzkim z najtańszym OC – mediana obniżyła się tam z 692 do 628 zł. Opole, gdzie ceny spadły z 665 do 639 zł, po latach rywalizacji zajęło drugie miejsce.

Województwa: spadki bez zmian w kolejności

Trend spadkowy potwierdzają również dane regionalne. W województwie pomorskim mediana ceny OC obniżyła się z 814 do 725 zł, a w dolnośląskim z 760 do 693 zł. W mazowieckim kierowcy płacili w styczniu 2026 r. średnio 693 zł, wobec 759 zł rok wcześniej. Najniższe składki nadal notowane są w województwach podkarpackim (spadek z 577 do 552 zł), opolskim (z 592 do 569 zł) oraz świętokrzyskim (z 596 do 584 zł). Dane pokazują, że choć różnice regionalne pozostają wyraźne, kierunek zmian jest wspólny dla całego kraju.

