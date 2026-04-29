Czy Super-Środa zmieni rynkowy sentyment?

Od kilku tygodni w zasadzie nic nie jest w stanie zmącić rynkowych nastrojów. Choć do rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie daleka droga, wpływ na notowania jest coraz mniejszy. Najwięcej optymizmu jest na Wall Street, gdzie wiodącym tematem jest sztuczna inteligencja. Czy Super Środa będzie w stanie zmącić te nastroje?

Dziś przed nami dwa bardzo ważne wydarzenia: decyzja Fed oraz seria raportów kwartalnych spółek technologicznych. W tym tygodniu w ogóle mamy maraton posiedzeń banków centralnych i choć żadne zmiany stóp nie są oczekiwane, komunikaty ze strony bankierów będą pilnie śledzone, a to za sprawą wpływu cen surowców energetycznych na perspektywy inflacji. Jeszcze na początku roku rynki wyceniały dwie obniżki stóp w USA w 2026, obecnie te wyceny wyparowały. W ostatnich dniach ceny ropy znów przekroczyły 100 dolarów i inwestorzy będą chcieli usłyszeć, czy to oznacza możliwość podniesienia stóp w kolejnych miesiącach, co jednak może być trudne ze względu na zmiany w FOMC. Przypomnijmy, że kończy się kadencja obecnego prezesa, a kandydat prezydenta Trumpa powinien dostać zielone światło od Kongresu po wycofaniu dochodzenia przeciwko Jerome Powellowi przez Departament Sprawiedliwości. O ile po powołaniu Kevin Warsh będzie mieć pełną niezależność (polityczną i instytucjonalną) od Donalda Trumpa, trudno wyobrazić sobie, aby na „dzień dobry” podniósł stopy. W tej sytuacji presja na wyższe stopy może nawet szkodzić dolarowi, gdyż oczekuje się, że inne banki centralne (m.in. EBC i Bank Anglii) faktycznie stopy podnosić będą.

O ile dziś rynek patrzyć będzie na perspektywy stóp w USA, to z jeszcze większą ciekawością przyjmie raporty spółek technologicznych. Ostatnie cztery tygodnie to prawdziwe szaleństwo w notowaniach spółek technologicznych, szczególnie tych żyjących z nakładów na budowę centrów danych. Dziś raporty przestawią „sponsorzy” tej zmiany, spółki, bez których nie byłoby rewolucji AI takiej, jaką oglądamy: Microsoft, Amazon, Meta i Google (Alphabet). Każda z tych spółek wydaje rocznie dziesiątki miliardów dolarów na infrastrukturę danych finansując te inwestycje z „tradycyjnej” działalności. W pewnym sensie bez Windowsa czy YouTube nie byłoby tak szybkiego postępu w zakresie rozwoju i dostępności modeli językowych. To rynki jednak wiedzą, natomiast przy okazji poprzednich raportów reagowały nieco sceptycznie na dalsze zwiększanie wydatków w obawie przed zwrotem z nich oraz rosnącymi ryzykami dla ich finansowania. To będzie dziś zatem przedmiotem uwagi inwestorów – na ile te inwestycje się już zwracają i jak spółki widzą te perspektywy w kolejnych kwartałach. Wczorajsza sesja przyniosła niewielkie cofnięcie z maksimów, ale nadal rynek wchodzi w ten kluczowy dzień niezmiernie wykupiony.

To wszystko jednak na razie nie rusza specjalnie złotego, który w okresie największej zmienności imponował stabilnością. O godzinie 8:00 euro kosztuje 4,25 złotego, dolar 3,63 złotego, funt 4,90 złotego, zaś frank 4,60 złotego.

dr Przemysław Kwiecień CFA, Główny Ekonomista XTB

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje