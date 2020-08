Różne prognozy Trumpa i ADP dla rynku pracy

Nastroje podczas środowej sesji można określić jako spokojny optymizm, dotyczący przede wszystkim perspektywy porozumienia w sprawie amerykańskiego pakietu fiskalnego do końca tygodnia (brak decyzji w weekend mógłby wywołać w poniedziałek przecenę) i wspierany solidnymi wynikami (dziś wsparciem powinien być bardzo solidny raport Siemensa z zyskiem około połowę wyższym od oczekiwań). Główne rynki europejskie zyskiwały wczoraj od 0,3% (IBEX) do 1,1% (FTSE100), o 1,2% wzrósł WIG20, o 0,8% mWIG40, a o 1,5% sWIG80. Przez większość sesji to główny indeks wyglądał najlepiej, początek dnia wyglądał bardzo dobrze w wykonaniu Pekao oraz PKO po dobrych raportach kwartalnych, ale w późniejszych godzinach handlu banki się korygowały (PKO zamknęło się neutralnie), będąc stopniowo wyprzedzane przez inne spółki, choć liderem wciąż pozostawał KGHM (+6%). Słabszy wynik mWIG40 to przede wszystkim efekt przeceny Ten Square Games o 4,5%, podobnego hamulcowego brakowało w sWIG-u, w którym brylował Stalprodukt.

S&P500 wzrosło o 0,6%, a NASDAQ o 0,5%, na co wpływ mógł mieć doskonały odczyt wskaźnika ISM dla sektora usługowego (wzrost z 57,1 pkt. do 58,1 pkt.). W tym miejscu warto zasygnalizować jednak, że negatywnie zakończył raport ADP, wskazując na marginalny w obecnych realiach wzrost zatrudnienia w lipcu o 167 tys. Rynek te dane zlekceważył, co rozumiemy jako obniżenie ich wiarygodności po wielomilionowych różnicach między nimi a oficjalnymi statystykami BLS w ostatnich miesiącach, ale zwracamy uwagę, że o ile na poziomie twardych liczb rozdźwięk był olbrzymi, pokrywany późniejszymi rewizjami statystyk ADP, to kierunek zaskoczeń wskazywanych przez firmę się później sprawdzał. Piątek pokaże, jak będzie tym razem, mimo że prezydent Trump już ogłosił, że należy spodziewać się kolejnej „wielkiej liczby”.

Wprawdzie rynki azjatyckie dziś zawodzą, a Nikkei i Hang Seng znajdują się na minusach, ale kontrakty futures sugerują zwyżki po europejskim otwarciu. Optymizm wspierają dane o niemieckich zamówieniach przemysłowych w czerwcu (27,9% m/m vs. konsensus 10,3% m/m), a także oczekiwania, że Bank Anglii może zasygnalizować dziś dalsze luzowanie monetarne przed końcem 3Q2020.

Kamil Cisowski

Dyrektor Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion