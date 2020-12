Super czwartek

W środę WIG20 ponownie nie zawiódł i wyróżniał się na tle innych europejskich indeksów. Polski indeks blue chipów zakończył ostatecznie dzień ze wzrostem o 1,2%, choć w czasie sesji inwestorzy nad Wisłą mogli obserwować ponad 2-proc. zwyżkę.

Tym samym, WIG20 po raz pierwszy od lutego przekroczył na moment poziom 2000 pkt. Kolor zielony pojawił się również w drugiej i trzeciej linii spółek – mWIG40 zyskał 0,7% a sWIG80 0,8%. Nastroje panujące w pozostałej części Starego Kontynentu były korzystniejsze niż w poprzednich dniach. Liderem wzrostów był węgierski BUX (+2,6%), który niewątpliwie partycypował (podobnie jak WIG20) w doniesieniach medialnych wskazujących na nieformalne porozumienie na linii Bruksela-Warszawa-Budapeszt w sprawie uchwalenia budżetu UE. Tymczasem rozstrzygnięcie negocjacji brexitowych zostało odłożone do niedzieli. Jak donoszą media, Londyn i Brukselę nadal różni kilka istotnych kwestii, jednak obserwując zachowanie rynku, scenariusz bez umowy handlowej nie jest na ten moment brany pod uwagę.

Pozytywnym aspektem wczorajszej sesji był nie tylko sam wzrost indeksu WIG20, lecz również jego szerokość. Podobnie jak we wtorek, wśród największych spółek tylko pięć zakończyło dzień poniżej kreski. Niespodziewanie, spore wzrosty pojawiły się w branży energetycznej – akcje Tauronu zyskały 9,6%, a PGE 8,4%. Oprócz tego w indeksie pozytywnie kontrybuował sektor bankowy. Warto zaznaczyć, że nawet targany od początku tygodnia ogromną zmiennością CD Projekt zdołał po dwóch trudnych dniach zakończyć sesję na plusie i zyskać +0,2%. To właśnie dziś jest ten wielki dzień wyczekiwany od kilku lat przez graczy na całym świecie – o północy czasu polskiego odbyła się premiera „Cyberpunka 2077”. We wczesnych godzinach porannych gra znajduje się na pierwszym miejscu listy bestsellerów Steam, czyli najpopularniejszego portalu cyfrowej dystrybucji gier. Odsetek pozytywnych ocen znajduje się w okolicach 71%. Dla porównania, odsetek ten po upływie takiego samego czasu od premiery „Wiedźmina 3” oscylował w granicach 84%. Na godzinę 10:00 zarząd spółki zaplanował konferencję, na której zostaną najprawdopodobniej podane dane na temat przedsprzedaży gry.

Tymczasem korekty w końcu doczekano się na Wall Street. Indeks S&P500 na środowej sesji stracił 0,8% a Nasdaq 1,9%. Gorsze nastroje, szczególnie wśród spółek technologicznych wywołał pozew Federalnej Komisji Handlu złożony przeciwko Facebookowi, któremu zarzuca się, że przejęcie WhatsAppa czy Instagrama silnie odbiegało od standardów rynku konkurencyjnego. Korekta dopadła również rozgrzane do czerwoności akcje Tesli, które z rekordowych poziomów obsunęły się w trakcie sesji o ok. 7%.

Dziś w centrum uwagi znajdzie się posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Konsensus rynkowy zakłada, że EBC rozszerzy program QE (o kolejne 500 mld EUR), a także może ogłosić nowe TLTRO, które dotychczas skutecznie wspierało akcję kredytową. Ponadto w dniu dzisiejszym rozpoczyna się szczyt UE poświęcony kwestiom budżetowym, a także umowie handlowej pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią.

Patryk Pyka

Analityk Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego

Dom Inwestycyjny Xelion