Jaka droga dla MŚP po pandemii?

Małe i średnie przedsiębiorstwa to prawdziwy fundament polskiej gospodarki. Zgodnie z danymi PARP sektor ten stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce i wytwarza prawie trzy czwarte wartości PKB, w czym największy udział mają mikroprzedsiębiorstwa[1].

Nie ulega więc wątpliwości, że to te najmniejsze podmioty w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Ostatni rok dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw był wyjątkowo trudnym czasem – wielu prowadzących biznes zmuszonych było do ograniczenia swojej działalności w związku z wybuchem pandemii COVID-19. Dostępne raporty mówią nawet o 90 proc. firm w Polsce, które odnotowały zakłócenia w sprzedaży wynikające ze społecznej izolacji i zmiany zachowania klientów[2], przy czym największy spadek przychodów zanotowały mikrofirmy zatrudniające od 2 do 9 osób. Przedsiębiorcy z sektora handlu dostrzegli szansę w przejściu do sfery on-line, by w jak największym stopniu zapewnić sobie płynność sprzedaży. Już w pierwszych dniach pandemii zaoferowaliśmy wsparcie naszym sprzedawcom i firmom handlowym działającym dotąd off-line. Pakiet wsparcia obejmował m.in. wydłużenie terminów płatności, a dla nowych firm – całkowite zniesienie prowizji przez pierwsze trzy miesiące. Wybuch pandemii wpłynął na poszukiwanie przez przedsiębiorców nowych kanałów, poprzez które mogliby oferować swoje produkty, co otworzyło polski mały biznes na nowe technologie i e-commerce.

Jako Allegro w czasie pandemii przyjęliśmy za naszą misję towarzyszenie przedsiębiorcom w transformacji cyfrowej. Już od ponad 21 lat współpracujemy ze sprzedawcami i udostępniamy im naszą platformę sprzedażową. Obecnie to ponad 130 tys. firm, głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Podjęliśmy się więc wdrożenia takich narzędzi, które ułatwiłyby im zarówno kontynuację biznesu, jak i dołączanie do platformy oraz rozpoczynanie sprzedaży w sieci. W pierwszym okresie po ogłoszeniu programu Wsparcia co 5 minut na Allegro rejestrował się nowy sprzedawca.

Allegro to ulubione miejsce zakupowe Polaków, doceniane przez nich w ramach zadowolenia z obsługi klienta, wskaźnika NPS – jednego z najwyższych w Polsce (78,5 pkt). Allegro to również platforma oferująca szeroki wybór produktów z ponad 200 mln aktywnych ofert. Dzięki temu, że tak łatwo rozpocząć na niej sprzedaż, każdy może rozwinąć tutaj swój biznes. Każdego miesiąca sprzedawcy na Allegro mają możliwość dotarcia do 21 mln użytkowników odwiedzających nasze strony.

Dziś wiemy już, że sytuacja sektora małych i średnich przedsiębiorstw się poprawia, a coraz większa część z nich przekonała się do prowadzenia sprzedaży w internecie. Nie bez znaczenia było tutaj zachowanie konsumentów, które dowiodło, że polska gospodarka jest gotowa na pełną digitalizację. Raport Izby Gospodarki Elektronicznej „Omni-commerce. Kupuję wygodnie”[3], której Allegro jest członkiem, wskazuje, że obecnie 84 proc. internautów dokonuje zakupów w sieci, a ponad połowa z nich robi to częściej niż 2 razy w miesiącu. Dla małych przedsiębiorców przejście do sfery on-line okazało się więc opłacalną drogą do pozyskiwania nowych klientów oraz wygodną drogą prowadzenia biznesu.

Allegro nie zamierza rezygnować z obranej ścieżki. Będziemy kontynuować misję tworzenia jak najbardziej korzystnych warunków sprzedaży dla małych i średnich przedsiębiorców.

Edukacja przedsiębiorców jest dla nas równie ważna jak ich rozwój, dlatego powstała Akademia Allegro. Można tam znaleźć prawie 500 materiałów edukacyjnych, z których korzystają tysiące osób. Bezpłatne i otwarte kursy, webinary oraz podcasty to szansa na poznanie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości i sprzedaży on-line.

Marta Mikliszańska Head of Public Affairs & Sustainability , Allegro.pl

