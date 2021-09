SelfieSign. Pionierskie rozwiązanie Banku Pekao

Bank Pekao jako pierwszy na polskim rynku wprowadził nowy tryb zdalnego nawiązywania relacji z klientami firmowymi pod nazwą SelfieSign.

SelfieSign łączy zdalną weryfikację tożsamości (selfie) z elektronicznym podpisem kwalifikowanym (eSignature). Od tej pory podmioty z segmentu MSP i korporacji mogą otwierać rachunki w Banku Pekao na odległość bez żadnych ograniczeń produktowych i limitów transakcyjnych.

Po raz kolejny udowadniamy, że jesteśmy pionierami transformacji cyfrowej w polskim sektorze bankowym. Dzięki połączeniu w spójną całość dwóch znanych, lecz dotąd stosowanych oddzielnie technologii biometrycznej i kryptograficznej umożliwiliśmy nowym klientom firmowym dostęp do wszystkich naszych produktów i usług bez wychodzenia z biura. SelfieSign to w pełni zdalny tryb nawiązania relacji z bankiem, zgodny z wszelkimi przepisami i całkowicie bezpieczny. Głównym walorem dla klienta biznesowego jest możliwość złożenia podpisu pod całym zestawem dokumentów jednym kliknięciem, z dowolnego miejsca na świecie, w dogodnym czasie. W przeciwieństwie do innych tego typu rozwiązań SelfieSign nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń produktowych i limitów transakcyjnych od początku trwania relacji - powiedział dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej i Digitalizacji Procesów w Banku Pekao Andrzej Fűrstenberg.

Klienci, którzy chcą nawiązać relację z Bankiem Pekao, korzystając z trybu SelfieSign, przechodzą weryfikację „na selfie”, po czym podpisują umowę elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Następnie mogą korzystać bez ograniczeń z dowolnego produktu oferowanego przez bank - m.in. kredytów, kart płatniczych, PekaoConnect czy transakcji skarbowych. Tak nawiązana relacja traktowana jest w taki sam sposób jak podpisanie dokumentów podczas osobistego spotkania klienta z przedstawicielem banku - zarówno na etapie podpisywania pierwszej umowy, jak i późniejszej obsługi. Tryb SelfieSign dostępny jest dla wszystkich typów podmiotów krajowych, wskazano w materiale.

Jednocześnie Bank Pekao wciąż oferuje także inne tryby zdalnego lub częściowo zdalnego nawiązania relacji - np. z wykorzystaniem video-weryfikacji tożsamości i podpisaniem umowy elektronicznym podpisem kwalifikowanym za pośrednictwem e-maila.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 r.

ISBnews/RO

CZYTAJ TEŻ: Wąsik: Różne grupy chcą dezorganizować pracę polskich służb