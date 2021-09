Szał na TRAKO! Lokomotywa wodorowa PESA! Orlen pierwszym klientem

To jest hit! Pokaz SM42-6Dn, czyli pierwszej polskiej lokomotywy wodorowej PESA był chyba najbardziej oczekiwaną premierą Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2021, a potwierdziły to tłumy gości, którzy wypełnili targowe tory ekspozycyjne. O tym wydarzeniu wspomniał również Premier Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do uczestników targów

W ramach tegorocznej edycji TRAKO odbędzie się między innymi premiera pierwszej polskiej lokomotywy wodorowej - efektu współpracy PKP SA, PKN Orlen oraz PESA. Wierzę, że ta szczególna inicjatywa będzie mieć kluczowe znaczenie dla przyspieszenia rozwoju tego typu technologii w Polsce - napisał premier Mateusz Morawiecki.

Znaczenie tego wydarzenia dla całej branży podkreślił w swoim wystąpieniu Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W Europejskim Roku Kolei to premiera symboliczna. Wdrożenie technologii wodorowych w transporcie szynowym może mieć kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji CO2, a PESA, polski producent, konsekwentnie realizuje projekty pojazdów szynowych z napędami wodorowymi, potwierdzając kompetencje i innowacyjność naszego przemysłu. Ta lokomotywa to początek drogi do polskich pasażerskich pojazdów szynowych napędzanych wodorem i kolejny krok na drodze do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i ekologiczna polska kolej - gratuluję i trzymam kciuki za powodzenie projektu - powiedział minister Andrzej Adamczyk

Premiera lokomotywy wodorowej PESA potwierdza olbrzymi potencjał rozwojowy firmy, która z sukcesem przeszła bardzo trudny proces restrukturyzacji. Spółka wróciła na właściwe tory, realizuje produkcję, terminowo dostarcza kolejne pojazdy klientom, a co najważniejsze - patrzy w przyszłość, ma strategię i zespół, który potrafi budować innowacyjne pojazdy, które mogą służyć unowocześnieniu taboru kolejowego w Polsce i ekspansji na rynki zagraniczne” - dodał obecny na premierze Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.

PESA już dwa lata temu uczyniła niskoemisyjny transport szynowy bazowym założeniem swojej strategii produktowej. Nowa platforma pojazdów pasażerskich Pesa Regio160 została zaprojektowana m.in. w oparciu o napędy elektryczne zasilane z sieci trakcyjnej lub prądem z baterii bądź ogniw wodorowych.

W 2019 roku powołaliśmy specjalny zespół badawczo-rozwojowy, którego celem jest budowa prototypów lokomotywy manewrowej i pasażerskiego zespołu trakcyjnego z napędami wykorzystującymi ogniwa paliwowe zasilane wodorem. Współpracujemy przy realizacji tych projektów ze strategicznymi partnerami - PKN Orlen i PKP SA, by razem podejmować działania przyspieszające wdrożenie na polskiej kolei transportu szynowego napędzanego wodorem.” - dodał Krzysztof Zdziarski, prezes PESA Bydgoszcz SA.

Lokomotywa SM42 6Dn jest manewrową lokomotywą 4-osiową z silnikami trakcyjnymi o mocy 4x180kW. Została wyposażona w innowacyjne źródło zasilania, którym jest zero emisyjny napęd wodorowy. Za wytwarzanie energii odpowiedzialne są dwa ogniwa wodorowe wyprodukowane przez firmę Ballard. Ogniwo o mocy 85 kW jest układem wytwarzającym napięcie elektryczne w reakcji chemicznej wodoru z tlenem z powietrza atmosferycznego. Wodór pobierany jest ze zbiorników o łącznej pojemności 175kg.

Jedno tankowanie pozwala na dobową pracę manewrową lokomotywy

Lokomotywa została również wyposażona w system jazdy autonomicznej, umożliwiający maszyniście jednosobowe sterowanie radiowe pojazdem w czasie ustawiania składów oraz system rozpoznawania przeszkód /antykolizyjny/.

Prezentowana na TRAKO lokomotywa to prototyp, którego produkcja właśnie się zakończyła. Jego koncepcja i projekt to dzieło bydgoskich konstruktorów, a przy jego realizacji spółka współpracowała z wieloma uznanymi, krajowymi i zagranicznymi partnerami technologicznymi. Były wśród nich takie firmy jak ABB, Ballard, Worthington, Luccini, Rawag, TSA czy CADD.

SM42-6Dn po modernizacji zyskała nie tylko innowacyjny napęd, ale również nowoczesny wygląd. Minimalistyczna stylistyka bryły pojazdu nawiązuje do aktualnych trendów. Najważniejsza zmiana to przeniesienie do części środkowej kabiny maszynisty, która jest dwukierunkowa, posiada część socjalną i system klimatyzacji. Ze względu na powiększoną część techniczną zlikwidowano pomosty boczne, a wejście przeniesiono na bok kabiny. Dzieło designerów PESA docenili jurorzy tegorocznego konkursu Dobry Wzór organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego - lokomotywa wodorowa znalazła się wśród jego finalistów.

PESA w ramach rozwoju platformy Regio160 pracuje nad projektami kolejnych niskoemisyjnych pojazdów. Są wśród nich elektryczne zespoły trakcyjne, które mają być przygotowane do zasilania z sieci trakcyjnej, baterii lub paliwowych ogniw wodorowych. Pierwszy pasażerski pojazd PESA napędzany wodorem ma wyjechać na tory na przełomie 2025/26 roku.

PKN ORLEN inwestuje w pierwszą w Polsce lokomotywę na wodór

PESA w ramach projektu pojazdów wodorowych nawiązała strategiczną współpracę z PKN Orlen i PKP SA, a wkrótce podpisze porozumienia z kolejnymi partnerami, którzy chcą współpracowac z PESA w ramach wdrażania technologii wodorowych w transporcie szynowym.

PKN ORLEN konsekwentnie rozwija technologię wodorową w transporcie. Koncern w ramach współpracy z PESA Bydgoszcz planuje zakup nowoczesnej lokomotywy, która będzie pierwszym w Polsce pojazdem szynowym wykorzystującym napęd wodorowy. Jej oficjalna prezentacja odbyła się podczas 14. Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO w Gdańsku. Rozwój przyjaznych środowisku technologii wodorowych wpisuje się w strategię ORLEN2030 zakładającą wzrost znaczenia paliw alternatywnych.

Zgodnie z naszą strategią, inwestujemy w nowoczesne i czyste technologie, które przynoszą nam konkretne korzyści biznesowe, jednocześnie przyczyniając się do realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Taką technologią jest wodór, którego potencjał chcemy w pełni wykorzystać także w transporcie kolejowym. Każdego roku nasza spółka ORLEN Koltrans, którą sukcesywnie unowocześniamy, zwiększa udziały w rynku. Nabycie pierwszej w Polsce takiej lokomotywy to krok w kierunku wykorzystania na dużą skalę zeroemisyjnego paliwa wodorowego w transporcie kolejowym – mówi Daniel Obajtek, prezes PKN ORLEN.

Lokomotywa wodorowa, którą zamierza nabyć PKN ORLEN to prototyp, którego produkcja właśnie się zakończyła. Pojazd powstał na bazie lokomotywy manewrowej SM42, która po modernizacji zyskała nie tylko innowacyjny napęd, ale również nowoczesny wygląd. Minimalistyczna stylistyka bryły pojazdu nawiązuje do aktualnych trendów. Jej udźwig to ok. 3200 ton, a dobowe zapotrzebowanie na wodór wynosi ok. 170 kg. Lokomotywa jest wyposażona w dwa symetryczne punkty tankowania, co pozwoli na szybsze zapełnianie zbiorników. Jedno tankowanie pozwala na dobową pracę manewrową. Lokomotywa została również wyposażona w system jazdy autonomicznej, umożliwiający maszyniście jednoosobowe sterowanie radiowe pojazdem w czasie ustawiania składów oraz antykolizyjny system rozpoznawania przeszkód. PKN ORLEN pracuje ponadto nad układem tankowania wodoru do tej lokomotywy.

Zakup nowoczesnej lokomotywy to już kolejne działanie PKN ORLEN w kierunku rozwoju paliw alternatywnych. W ubiegłym i na początku tego roku koncern podpisał listy intencyjne o współpracy z samorządami i miejskimi spółkami, w tym z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Krakowskim Holdingiem Komunalnym i MPK w Krakowie, Gminą Miastem Płock, Gminą Miastem Włocławek, MPK w Poznaniu, MPK w Łodzi i MPK W Olsztynie, będącymi potencjalnymi odbiorcami wodoru.

Koncern rozwija także program inwestycyjny Hydrogen Eagle, który zakłada budowę hubów wodorowych w Polsce, Czechach i na Słowacji dla transportu zasilanego odnawialnymi źródłami energii oraz innowacyjnych instalacji przetwarzających odpady komunalne w zero- i niskoemisyjny wodór. Hydrogen Eagle pomyślnie przeszedł etap weryfikacji przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w konkursie na projekty z obszaru technologii i systemów wodorowych w ramach mechanizmu IPCEI i obecnie znajduje się na etapie notyfikacji pomocy publicznej przez Komisję Europejską.

Ten projekt to jak podróż w nieznane dla całego naszego kilkudziesięcioosobowego zespołu. Prototyp jest gotowy, cieszę się, że mogliśmy pokazać go na Trako, a po targach kolejny etap, czyli testy i badania, chcemy, żeby lokomotywa w przyszłym roku mogła wejść do eksploatacji w rafinerii w Płocku - zapowiedział Lech Lipiński, szef projektów pojazdów wodorowych PESA Bydgoszcz.

