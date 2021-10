Kościński: wpływy z CIT mają ogromny wpływ na rozwój kraju

Wpływy z CIT mają ogromny wpływ na rozwój kraju i pozwalają realizować programy społeczne - mówił minister finansów Tadeusz Kościński, dziękując podczas wystąpienia na Kongresie 590 w środę firmom zaliczonym do 10 największych płatników CIT w Polsce

Jak wskazał Tadeusz Kościński, zwracając się do przedstawicieli firm, wpływy z podatków CIT, PIT i VAT to trzy główne źródła finansowania usług dla społeczeństwa, czyli klientów.

Cenię sobie tych, którzy są fair, płacą uczciwie podatki, nie uciekają się do żadnych księgowych sztuczek. To dzięki podatkom Polska się zmienia, a rząd może realizować wiele społecznych i prorodzinnych projektów na co dzień, korzystając choćby z coraz lepszych dróg, nowocześniejszej infrastruktury kolejowej czy większego poczucia bezpieczeństwa. I za to jako podatnik, obywatel i minister finansów bardzo wam dziękuje. Wasze pieniądze mają ogromny wpływ na rozwój naszego kraju. Napędzają go, i to efektywnie - mówił.