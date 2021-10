UEFA rozpoczęła procedurę wyboru gospodarza Euro 2028

Europejska Unia Piłkarska rozpoczęła we wtorek procedurę wyboru gospodarza mistrzostw kontynentu w 2028 roku. Krajowe federacje muszą zadeklarować swoje zainteresowanie do marca 2022 roku, a wskazanie organizatora turnieju nastąpi we wrześniu 2023.

UEFA poinformowała, że wspólne kandydatury są dopuszczalne, ale pod warunkiem, że zainteresowane kraje są „zwarte geograficznie”. Zastrzegła jednak, że nie będzie w stanie zagwarantować automatycznej kwalifikacji drużyn z krajów-gospodarzy, jeśli będzie ich więcej niż dwa.

W Euro 2028 wezmą udział 24 drużyny i rozegranych zostanie 51 meczów. Kandydaci muszą dysponować dziesięcioma stadionami, w tym co najmniej jednym z trybunami na 60 tys. miejsc, jednym 50-tysięcznym, co najmniej czterema 40-tysięcznymi oraz co najmniej trzema z widownią dla 30 tys. osób.

Tegoroczne mistrzostwa Europy, przeniesione z ubiegłego roku z powodu pandemii COVID-19 i zakończone zwycięstwem reprezentacji Włoch, odbyły się w 11 miastach na całym kontynencie, od Londynu po Baku. Gospodarzem Euro 2024 będą Niemcy.

PAP/kp