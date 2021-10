Grupa Lotos: rozpoczęło się wydobycie ze złoża Yme

Rozpoczęło się wydobycie ze złoża Yme w Norwegii, w którym Grupa Lotos posiada 20 proc. udziałów. Średnie wydobycie przypadające na Lotos w perspektywie 5 lat wyniesie ok. 5 tys. baryłek dziennie.

Start wydobycia ze złoża Yme zgodnie z przyjętym harmonogramem to kolejne działanie, po tegorocznej aplikacji w rundzie koncesyjnej APA 2021 oraz ujednoliceniu udziałów w ramach projektu NOAKA, potwierdzające konsekwentny rozwój działalności wydobywczej Lotosu na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Łączny potencjał zasobowy tego złoża to ok. 63 mln bbl ropy naftowej. Dla 20% udziału Lotosu oznacza to potencjał ponad 12,5 mln bbl, podkreślono.

Operatorem złoża jest Repsol Norge, a 20 proc. udziału operacyjnego w projekcie ma spółka Lotos Norge. Projekt zagospodarowania złoża Yme to inwestycja typu brownfield, obejmująca zarówno ponowne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, jak i zaprojektowanie oraz budowę nowych obiektów.

Realizacja projektu Yme odbywa się na podstawie nowego planu zagospodarowania złoża, który został zatwierdzony w marcu 2018 r. Pod koniec 2020 r. osiągnięto kamień milowy dla terminowej realizacji prac. Platforma Maersk Inspirer, która będzie służyła wydobyciu ze złoża, została przeholowana ze stoczni Egrsund, gdzie prowadzone były prace związane z jej przebudową i została pomyślnie posadowiona na złożu. Na przestrzeni 2021 r. realizowana była faza rozruchów offshore, z podłączaniem i uruchamianiem systemów produkcyjnych. Kolejny istotny kamień milowy osiągnięty został w sierpniu 2021 r., kiedy operator otrzymał zgodę regulatora na uruchomienie produkcji ze złoża Yme, z wykorzystaniem platformy Maersk Inspirer.

Równolegle, w maju 2021 r., operator zawarł szereg umów warunkowych z Maersk Drilling, Havila Sirius i innymi podmiotami. Ich wykonanie doprowadzi do przejęcia przez Repsol obowiązków stałego operowania platformą Maersk Inspirer oraz do zmiany jej właściciela.

Dotychczas spółka Lotos Norge w ramach konsorcjum wydobywała gaz ziemny i kondensat ze złóż zlokalizowanych w obszarach Heimdal i Sleipner na średnim poziomie ok. 13 tys. boe/dzień dla udziału Lotosu. Równolegle, prowadzone są działania związane z rozwojem nowych złóż w Norwegii, podsumowano.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 20,9 mld zł w 2020 r.

ISBnews/RO