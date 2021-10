NFOŚiGW uruchomił na YouTube kanał o elektromobilności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił w środę na YouTube kanał o elektromobilności, w którym będzie informował m.in. o zaletach użytkowania aut elektrycznych, o kosztach i dopłatach do ich zakupu.

Jak podał Fundusz kanał na You Tube o elektromobilności pn. „Jazda z ElektroMaćkiem”, co tydzień będzie prezentował nowinki, fakty i mity ze świata elektromobilności. Przybliży zalety i przywileje dla użytkowników e-aut, wskaże oszczędności i przypomni o dopłatach do zakupu elektryków z programu „Mój elektryk”.

„Wiemy, że samo wsparcie zakupu zeroemisyjnych autobusów i samochodów, czy budowy infrastruktury musi być wsparte zachęcaniem do ich użytkowania, chcemy znaleźć ambasadorów elektromobilności wśród prywatnych konsumentów, firm, samorządów. Dlatego poza programami finansowania NFOŚiGW zaplanował dodatkowe, zakrojone na szeroką skalę działania edukacyjne” - wyjaśnił wiceprezes NFOŚiGW Artur Lorkowski. Dodał, że jednym z takich działań jest uruchomienie kanału „Jazda z ElektroMaćkiem”, który będzie m.in. mobilizować Polaków do podejmowania działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Projekt „Jazda z ElektroMaćkiem” jest inicjatywą Narodowego Funduszu i dopełnieniem innych już trwających kampanii promujących elektromobilność, które ze środków NFOŚiGW realizują: Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Fundacja Czyste Powietrze oraz Fundacja 8 Kobiet.

Uruchominoy w lipcu program dopłat do zakupu aut elektrycznych „Mój elektryk” warty jest 700 mln zł, w tym 100 mln zł dla beneficjentów indywidualnych, 400 mln zł na dopłaty do leasingu, oraz kolejne 200 mln zł na dopłaty dla firm, samorządów, fundacji i innych podmiotów niebędących osobami fizycznymi.

Realizację programu przewidziano na lata 2021–2026, a nabory wniosków będą prowadzone do roku 2025 lub do wyczerpania środków.

